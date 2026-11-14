İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

İzmir elektrik kesintisi 15, 16, 17 Kasım 2026 programı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı ve diğer ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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İzmir'de 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. GDZ Elektrik'in çalışma programına göre Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa, Bergama, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Bayındır, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Urla ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16 ve 17 Kasım İzmir elektrik kesintisi programı ve etkilenecek bölgeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17 KASIM

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866196

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

15.11.2026

17:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866197

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

15.11.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866199

Kavaklıdere, Naldöken, Ümit

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

15.11.2026

11:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866267

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

16.11.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866273

Mevlana (1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk.)

16.11.2026

06:15 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866279

Erzene (116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (119/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

17.11.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866879

Erzene (Ankara Cd.)

Planlandı

17.11.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866882

Evka 3

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

16.11.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866955

Doğanlar (1401/1. Sk.), Erzene, Evka 3 (Ankara Cd.), Mevlana

Planlandı

18.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867534

Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5372/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (Abdi İpekçi Cd.)

Planlandı

18.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867537

Yeşilova (4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/3. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

18.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867539

Yeşilova (4033/2. Sk.)

Planlandı

18.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867543

Rafet Paşa (5173. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027/1. Sk., 5366. Sk.)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3866143

Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3866689

Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)

16.11.2026

08:45 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3866765

Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866218

Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)

17.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866227

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866270

Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866301

Ahmetbeyler (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867467

Germiyan

Planlandı

17.11.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867500

Reisdere (6001. Sk., 6004. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk.), Yalı (6001. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865443

Gökçeağıl (GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 4. Sk., Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl 6. Sk., Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı)

Planlandı

15.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865445

Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

17.11.2026

13:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865461

Cumhuriyet (Türkeli Sk.), Kızılçukur (Kızıl Çukur 3. Sk., Kızılçukur 1. Sk., Kızılçukur 2. Sk., Kızılçukur 4. Sk., Kızılçukur 5. Sk., Kızılçukur 6. Sk., Kızılçukur 7. Sk., Kızılçukur 8. Sk., Kızılçukur Atatürk Cd., Kızılçukur Cumhuriyet Cd., Kızılçukur Köyü İç Yolu, Kızılçukur Vatan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864478

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

15.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864481

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

Planlandı

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864484

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3867467

Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

00:30 - 05:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3866290

Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., Yalı Blv.), Tuna (Yalı Blv.)

Planlandı

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3866692

Mustafa Kemal (6753/21. Sk., 6794. Sk.)

17.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867491

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

Planlandı

17.11.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867581

Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3866689

Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere

15.11.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3866712

Sütçüler (Akalan Köyü, Akevler Cd., Sütçüler Köyü İç Yolu, Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Yaman Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3867464

Poyracık (Aşağı Kırcalar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3865965

Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

Planlandı

15.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3866661

Olgunlar (Avgan Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3866628

Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu)

15.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3866926

Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Dirik Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Dirik Sk., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Park Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk.), Mermerli (1418. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)

17.11.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867423

Ahıhıdır (1608. Sk., Bahçeler Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., Fabrika Sk., Gül Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Seyrekköy Cd., Ziya Gökalp Cd.), Camiikebir (1415/1. Sk., Arasta Cd., Bülent Ecevit Blv., Cıkmaz, Demirpençe Sk., Eski Bergama Cd., Fabrika Gç., Gökçe Sk., Hocazade Sk., Kırgız Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Yonca Gç. Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kazımpaşa, Mermerli (1400. Sk., 1401. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1405/1. Sk., 1406. Sk., 1406/2. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1440. Sk., Bergamot Sk., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Demirpençe Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 3. Yolu Sk., Menemen 2. Sanayi Sitesi, Park İçi Yolu, Ziya Gökalp Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866670

Kayaköy (Alabaş Küme Evleri)

Planlandı

16.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866685

Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)

16.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866700

Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Kutlubeyler (Tabak Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867451

Akarca (100/10. Sk., 100/8. Sk., 2184. Sk., 2184/1. Sk., 2184/2. Sk., 2184/3. Sk., 2184/5. Sk., 2184/7. Sk., 2184/9. Sk., 2186. Sk., 2186/10. Sk., 2186/2. Sk., 2186/3. Sk., 2186/4. Sk., 2186/5. Sk., 2186/8. Sk., 2199. Sk.), Hıdırlık (100/8. Sk.)

18.11.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867514

Kavakdere (Kavakdere Cd., Kavakdere Yolu Küme Evleri, Orhanlı), Orhanlı (7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7012. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7104, 7105. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112, 7202. Sk., 7203. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7214. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., Avaros Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, Damyanı Sk., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Hayıtlıçukur Sk., Karabalçık Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Orhanlı Cd., Ortamahalle Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, tarımsal, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Uzundere Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

18:00 - 23:59

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3862125

Hasançavuşlar

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866039

Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

15.11.2026

10:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866690

Subaşı (202. Sk., 206. Sk.)

Planlandı

16.11.2026

08:45 - 09:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866765

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.), Helvacı (6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6285/1. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6332/1. Sk.), Ormanköy (6330. Sk., 6330/1. Sk., 6331. Sk., 6331/1. Sk., 6332. Sk., 6332/1. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk.)

Planlandı

16.11.2026

09:01 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866772

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)

Planlandı

16.11.2026

17:01 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866775

Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.), Helvacı (6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6285/1. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6332/1. Sk.), Ormanköy (6330. Sk., 6330/1. Sk., 6331. Sk., 6331/1. Sk., 6332. Sk., 6332/1. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867453

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8007. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8011. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034.

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866136

Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866209

Atatürk (201. Sk., 201/5. Sk., 201/6. Sk., 201/7. Sk., 201/8. Sk., 202/10. Sk., 202/12. Sk., 202/13. Sk., 202/16. Sk., 202/39. Sk., 202/4. Sk., 202/41. Sk., 202/5. Sk., 202/53. Sk., 202/54. Sk., 202/56. Sk., 202/57. Sk., 202/58. Sk., 202/59. Sk., 202/6. Sk., 202/60. Sk., 202/7. Sk., 202/8. Sk., 202/9. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., Metin Göktepe Sk.), Yıldız (206/44. Sk., 206/45. Sk., 206/46. Sk., 206/57. Sk., 206/58. Sk., 206/62. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866215

Kuruçeşme (201/4. Sk., 202. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk.)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866236

Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/30. Sk., 203/51. Sk., 203/52. Sk., Hacı Bektaş Veli Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

03:00 - 03:20

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866639

Çınarlı (Fatih Cd., Manas Blv.)

Planlandı

16.11.2026

03:00 - 03:20

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866641

Çınarlı (1561. Sk., 1577. Sk., 1580. Sk., 1587. Sk., 1587/1. Sk., Ali Telli Sk., Fatih Cd., İsimsi1111), Mersinli (1578. Sk., 1579. Sk., 1580/1. Sk., 2816. Sk., 2817. Sk., Fatih Cd.)

Planlandı

15.11.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866681

Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)

Planlandı

15.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866881

Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866684

Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)

Planlandı

16.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866686

Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.11.2026

10:00 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866292

Emek (1660. Sk., 7226. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7052/1. Sk., 7065. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., 7086/2. Sk., 7086/3. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7020/4. Sk., 7041. Sk., 7042. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7057. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7088. Sk., 7088/1. Sk., 7089. Sk., 7089/1. Sk., 7090. Sk., 7093. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7123/1. Sk., 7128. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7160. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)

Planlandı

16.11.2026

12:00 - 12:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866293

Emek (1660. Sk., 7226. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7052/1. Sk., 7065. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., 7086/2. Sk., 7086/3. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7020/4. Sk., 7041. Sk., 7042. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7057. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7088. Sk., 7088/1. Sk., 7089. Sk., 7089/1. Sk., 7090. Sk., 7093. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7123/1. Sk., 7128. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7160. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

17.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866895

Osmangazi (583. Sk., 584. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 590. Sk., 590/1. Sk., 590/2. Sk., 590/3. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Osmangazi Cd.)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867510

Emek (7259. Sk., 7260. Sk., 7261. Sk., 7262. Sk., 7265. Sk., 7266. Sk., 7267. Sk., 7268. Sk., 7269. Sk., 7281. Sk., 7283. Sk., 7284. Sk., 7285. Sk., 7286. Sk., 7287. Sk., 7288. Sk., 7289. Sk., 7290. Sk., 7298. Sk., 7299. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (Barış Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)

Planlandı

17.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867513

Emek (7065. Sk., 7227/1. Sk., 7228. Sk., 7248. Sk., 7249. Sk., 7256. Sk., 7257. Sk., 7257/1. Sk., 7258. Sk., 7258/1. Sk., 7263. Sk., 7290/1. Sk., Barış Cd.), Yamanlar (7302. Sk., 7304. Sk., 7305. Sk., 7306. Sk., Barış Cd.)

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