İzmir elektrik kesintisi 15-16-17 Kasım GDZ elektrik (Buca, Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Menemen...)
İzmir elektrik kesintisi 15, 16, 17 Kasım 2026 programı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları kapsamında Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı ve diğer ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
İzmir'de 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. GDZ Elektrik'in çalışma programına göre Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa, Bergama, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Bayındır, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Urla ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 15, 16 ve 17 Kasım İzmir elektrik kesintisi programı ve etkilenecek bölgeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16-17 KASIM
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
01:00 - 01:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866196
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
15.11.2026
17:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866197
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
15.11.2026
08:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866199
Kavaklıdere, Naldöken, Ümit
15.11.2026
11:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866267
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
16.11.2026
00:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866273
Mevlana (1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk.)
16.11.2026
06:15 - 06:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866279
Erzene (116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (119/1. Sk.)
17.11.2026
00:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866879
Erzene (Ankara Cd.)
Planlandı
17.11.2026
00:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866882
Evka 3
16.11.2026
00:00 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866955
Doğanlar (1401/1. Sk.), Erzene, Evka 3 (Ankara Cd.), Mevlana
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867534
Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5372/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867537
Yeşilova (4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/3. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867539
Yeşilova (4033/2. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867543
Rafet Paşa (5173. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027/1. Sk., 5366. Sk.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3866143
Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3866689
Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)
16.11.2026
08:45 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3866765
Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866218
Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
17.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866227
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866270
Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866301
Ahmetbeyler (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867467
Germiyan
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867500
Reisdere (6001. Sk., 6004. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk.), Yalı (6001. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865443
Gökçeağıl (GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 4. Sk., Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl 6. Sk., Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı)
Planlandı
15.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865445
Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)
17.11.2026
13:30 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865461
Cumhuriyet (Türkeli Sk.), Kızılçukur (Kızıl Çukur 3. Sk., Kızılçukur 1. Sk., Kızılçukur 2. Sk., Kızılçukur 4. Sk., Kızılçukur 5. Sk., Kızılçukur 6. Sk., Kızılçukur 7. Sk., Kızılçukur 8. Sk., Kızılçukur Atatürk Cd., Kızılçukur Cumhuriyet Cd., Kızılçukur Köyü İç Yolu, Kızılçukur Vatan Cd.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864478
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
Planlandı
15.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864481
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Planlandı
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864484
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3867467
Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
00:30 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3866290
Donanmacı (1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., Yalı Blv.), Tuna (Yalı Blv.)
Planlandı
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3866692
Mustafa Kemal (6753/21. Sk., 6794. Sk.)
17.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867491
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Planlandı
17.11.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867581
Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3866689
Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere
15.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3866712
Sütçüler (Akalan Köyü, Akevler Cd., Sütçüler Köyü İç Yolu, Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Yaman Sk.)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3867464
Poyracık (Aşağı Kırcalar Küme Evleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3865965
Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
15.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3866661
Olgunlar (Avgan Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3866628
Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu)
15.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3866926
Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Dirik Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Dirik Sk., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Park Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk.), Mermerli (1418. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)
17.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867423
Ahıhıdır (1608. Sk., Bahçeler Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., Fabrika Sk., Gül Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Seyrekköy Cd., Ziya Gökalp Cd.), Camiikebir (1415/1. Sk., Arasta Cd., Bülent Ecevit Blv., Cıkmaz, Demirpençe Sk., Eski Bergama Cd., Fabrika Gç., Gökçe Sk., Hocazade Sk., Kırgız Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Yonca Gç. Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kazımpaşa, Mermerli (1400. Sk., 1401. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1405/1. Sk., 1406. Sk., 1406/2. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1440. Sk., Bergamot Sk., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Demirpençe Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 3. Yolu Sk., Menemen 2. Sanayi Sitesi, Park İçi Yolu, Ziya Gökalp Cd.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866670
Kayaköy (Alabaş Küme Evleri)
Planlandı
16.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866685
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
16.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3866700
Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Kutlubeyler (Tabak Küme Evleri)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867451
Akarca (100/10. Sk., 100/8. Sk., 2184. Sk., 2184/1. Sk., 2184/2. Sk., 2184/3. Sk., 2184/5. Sk., 2184/7. Sk., 2184/9. Sk., 2186. Sk., 2186/10. Sk., 2186/2. Sk., 2186/3. Sk., 2186/4. Sk., 2186/5. Sk., 2186/8. Sk., 2199. Sk.), Hıdırlık (100/8. Sk.)
18.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867514
Kavakdere (Kavakdere Cd., Kavakdere Yolu Küme Evleri, Orhanlı), Orhanlı (7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7012. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7104, 7105. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112, 7202. Sk., 7203. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7214. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., Avaros Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, Damyanı Sk., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Hayıtlıçukur Sk., Karabalçık Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Orhanlı Cd., Ortamahalle Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, tarımsal, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Uzundere Küme Evleri)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
18:00 - 23:59
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3862125
Hasançavuşlar
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866039
Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.11.2026
10:30 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866690
Subaşı (202. Sk., 206. Sk.)
Planlandı
16.11.2026
08:45 - 09:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866765
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.), Helvacı (6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6285/1. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6332/1. Sk.), Ormanköy (6330. Sk., 6330/1. Sk., 6331. Sk., 6331/1. Sk., 6332. Sk., 6332/1. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk.)
Planlandı
16.11.2026
09:01 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866772
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.)
Planlandı
16.11.2026
17:01 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866775
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.), Helvacı (6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6285/1. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6332/1. Sk.), Ormanköy (6330. Sk., 6330/1. Sk., 6331. Sk., 6331/1. Sk., 6332. Sk., 6332/1. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867453
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8007. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8011. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034.
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866136
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866209
Atatürk (201. Sk., 201/5. Sk., 201/6. Sk., 201/7. Sk., 201/8. Sk., 202/10. Sk., 202/12. Sk., 202/13. Sk., 202/16. Sk., 202/39. Sk., 202/4. Sk., 202/41. Sk., 202/5. Sk., 202/53. Sk., 202/54. Sk., 202/56. Sk., 202/57. Sk., 202/58. Sk., 202/59. Sk., 202/6. Sk., 202/60. Sk., 202/7. Sk., 202/8. Sk., 202/9. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., Metin Göktepe Sk.), Yıldız (206/44. Sk., 206/45. Sk., 206/46. Sk., 206/57. Sk., 206/58. Sk., 206/62. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866215
Kuruçeşme (201/4. Sk., 202. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk.)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866236
Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/30. Sk., 203/51. Sk., 203/52. Sk., Hacı Bektaş Veli Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
03:00 - 03:20
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866639
Çınarlı (Fatih Cd., Manas Blv.)
Planlandı
16.11.2026
03:00 - 03:20
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866641
Çınarlı (1561. Sk., 1577. Sk., 1580. Sk., 1587. Sk., 1587/1. Sk., Ali Telli Sk., Fatih Cd., İsimsi1111), Mersinli (1578. Sk., 1579. Sk., 1580/1. Sk., 2816. Sk., 2817. Sk., Fatih Cd.)
Planlandı
15.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866681
Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)
Planlandı
15.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866881
Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866684
Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)
Planlandı
16.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866686
Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.11.2026
10:00 - 10:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866292
Emek (1660. Sk., 7226. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7052/1. Sk., 7065. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., 7086/2. Sk., 7086/3. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7020/4. Sk., 7041. Sk., 7042. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7057. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7088. Sk., 7088/1. Sk., 7089. Sk., 7089/1. Sk., 7090. Sk., 7093. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7123/1. Sk., 7128. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7160. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)
Planlandı
16.11.2026
12:00 - 12:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866293
Emek (1660. Sk., 7226. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7052/1. Sk., 7065. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., 7086/2. Sk., 7086/3. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7020/4. Sk., 7041. Sk., 7042. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7057. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7065. Sk., 7088. Sk., 7088/1. Sk., 7089. Sk., 7089/1. Sk., 7090. Sk., 7093. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7123/1. Sk., 7128. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7160. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)
17.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3866895
Osmangazi (583. Sk., 584. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 590. Sk., 590/1. Sk., 590/2. Sk., 590/3. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Osmangazi Cd.)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867510
Emek (7259. Sk., 7260. Sk., 7261. Sk., 7262. Sk., 7265. Sk., 7266. Sk., 7267. Sk., 7268. Sk., 7269. Sk., 7281. Sk., 7283. Sk., 7284. Sk., 7285. Sk., 7286. Sk., 7287. Sk., 7288. Sk., 7289. Sk., 7290. Sk., 7298. Sk., 7299. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (Barış Cd.)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867513
Emek (7065. Sk., 7227/1. Sk., 7228. Sk., 7248. Sk., 7249. Sk., 7256. Sk., 7257. Sk., 7257/1. Sk., 7258. Sk., 7258/1. Sk., 7263. Sk., 7290/1. Sk., Barış Cd.), Yamanlar (7302. Sk., 7304. Sk., 7305. Sk., 7306. Sk., Barış Cd.)