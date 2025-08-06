İstanbul’da 'sağanak' etkisi... Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 70'i aştı

Günlerdir kavrulan İstanbul için beklenen yağışı hava bugün geldi. Sabah saatlerinde bastıran yağmurun ardından AKOM akşam saatleri için de fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Mega kente beklenen sağanak öncesi trafik de durma noktasına geldi. İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı.

D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Yaşanan yoğunluk Yenibosna E-5 Karayolu mevkiinde görüntülendi.



