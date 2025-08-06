Hisseler, pozitif bilanço ile 'havalandı'! BİST 100’e Türk Hava Yolları dopingi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, pozitif gelen bilançolardan destek bularak yükselişini sürdürüyor.

Endeksin lokomotif hisselerinden Türk Hava Yolları (THYAO) ikinci çeyrekte 26 milyar 831 milyon TL kâr açıkladı. Yolcu gelirlerinde artış, maliyet baskısında azalma, faaliyet giderlerinde gerileme ve finansman giderlerinde düşüş, bilançoyu destekleye ana unsurlar olarak öne çıktı.

Beklentilerin yaklaşık %13 üzerinde gelen kârla birlikte bugün THYAO hissesi %4’ün de üzerinde prim yaptı. Hissedeki bu primle birlikte BİST 100 endeksi günü %0,47 primle 10.901’den tamamladı. Böylece endeks, 11.252 seviyesindeki tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

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ANA GÜNDEM BİLANÇOLAR

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “BİST 100 endeksinde teknik açıdan 10.700 üzerinde kalıcılık sağlandı. Yukarı yönlü hareketliliğin devamı halinde 10.920 ve 11.200 seviyeleri kritik eşikler olarak takip edilecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ana gündem maddesi bilançolar olmaya devam edecek. Muhtemel kâr realizasyonları halinde 10.700 desteğinin kırılması durumunda, 10.400 seviyesine doğru baskının artmasını bekleyebiliriz” denildi.

FİNANSALLAR OLUMLU GELİYOR

Tacirler Yatırım da ABD’de son açıklanan zayıf ekonomik verilerin, FED'den faiz indirimi beklentilerini artırdığına dikkat çekerek, “Borsa İstanbul'da da pozitif momentum ve yukarı trend korunuyor. Kısa vadede 10.650/10.750 bandı destek olarak izlenebilir. Dirençler ise 11.000 ve 11.250’de... Açıklanan finansal sonuçların genel olarak beklentilerden olumlu olduğunu görüyoruz. Bu durum, BİST 100 endeks hedefinde yönlü revizyonların devamını getirebilir” ifadelerine yer verildi.

10.800, KRİTİK DESTEK

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende ise şu görüşler öne çıktı: “BİST 100 endeksinde 10.800 üzerinde kalıcılık korunduğu müddetçe momentumun güç kazanması beklenebilir. Bu durumda ilk etapta 11.000 ve ardından da tarihî zirve seviyesi olan 11.250’nin hedeflenebileceğini değerlendiriyoruz. Muhtemel kâr realizasyonlarında ise 10.745 ve 10.644 seviyeleri destek olarak gündeme gelebilir. Ana temada 10.400’ü güçlü destek olarak takip ediyoruz.”