THY 245 kişiyi uçuşlardan men etti! İşte sebebi...
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, son 5 ayda 'uçaklarda sigara içen' 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir uyarıda bulundu.
Uçak içerisinde sigara içmenin yasak olduğunu söyleyen Ekşi, çok sayıda kişinin bu nedenle uçuşlardan men edildiğini açıkladı.
UÇUŞLARDAN MEN VE PARA CEZASI
Ekşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz