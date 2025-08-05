THY 245 kişiyi uçuşlardan men etti! İşte sebebi...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir uyarıda bulundu.

Uçak içerisinde sigara içmenin yasak olduğunu söyleyen Ekşi, çok sayıda kişinin bu nedenle uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

UÇUŞLARDAN MEN VE PARA CEZASI

Ekşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: