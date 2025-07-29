Sigara fiyatlarına ikinci ÖTV zammı dalgası! Bir sigara grubu daha zam yaptı, işte yeni liste

Sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan artış nedeniyle yapılan zamlar ikinci dalga ile sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, dün JTİ grubunun yaptığı zammın ardından bir sigara grubu daha zam yaptığını duyurdu. İşte en ucuz ve en pahalı sigara markaları...

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ÜFE'de yaşanan artış nedeniyle akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde yüzde 15,71'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına gidilmişti. ÖTV artışının hemen ardından yapılan 5 TL'lik zammın ardından sigara markaları bir biri ardına ikinci kez zamlı listelerini açıklamaya başladı. JTİ marka sigaralara yapılan zam sonrası bir sigara grubu daha zam yaptığını duyurdu.

SİGARA FİYATLARINDA İKİNCİ ÖTV ZAM DALGASI

Temmuz ayının başında ÖTV'de yapılan artışın hemen ardından sigara markaları bir biri ardına zam yaptığını duyurmuştu. Temmuz ayı bitmeden markalar birbiri ardına zamlı listelerini açıklamaya başladı. JTİ marka sigara grubunun ardından Temmuz ayı başında 5 TL zam yapan BAT grubu liste fiyatlarına bir kez daha zam yaptı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı "Bat sigara gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" ifadeleriyle duyurdu.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

BAT bünyesindeki sigara markalarına yapılacak zam 30 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak.

İŞTE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARALAR

ÖTV artışı nedeniyle ikinci kez yapılan zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 85 TL'ye en pahalı sigara ise 100 TL'ye yükseldi.

BAT grubundaki yeni sigara fiyatları şu şekilde: