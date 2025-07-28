Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? 29 Temmuz güncel sigara fiyatları belli oldu

29 Temmuz güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? ÖTV artışının ardından sigara markalarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. İşte güncel sigara fiyatları...

Tiryakileri üzecek haber geldi, sigara fiyatları bir kez daha zamlandı. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapılmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara markalarına peş peşe yapılan zamlara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Peki hangi sigara grubunda fiyat artışına gidildi?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, EN UCUZU NE KADAR?

JTİ marka sigaralara ÖTV oranındaki artıştan hemen sonra 5 lira zam yapılmıştı. TBYD Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara 5 TL'lik bir zam daha yapıldığını belirtti.