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Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? 29 Temmuz güncel sigara fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? 29 Temmuz güncel sigara fiyatları belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Temmuz güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? ÖTV artışının ardından sigara markalarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. İşte güncel sigara fiyatları...

Tiryakileri üzecek haber geldi, sigara fiyatları bir kez daha zamlandı. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapılmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara markalarına peş peşe yapılan zamlara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Peki hangi sigara grubunda fiyat artışına gidildi?

Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? 29 Temmuz güncel sigara fiyatları belli oldu - 1. Resim

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, EN UCUZU NE KADAR?

JTİ marka sigaralara ÖTV oranındaki artıştan hemen sonra 5 lira zam yapılmıştı. TBYD Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara 5 TL'lik bir zam daha yapıldığını belirtti.

Böylece JTI grubundaki en ucuz sigara 85 TL olurken, en pahalı sigara ise 215 liraya yükseldi. Zam 29 Temmuz 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Sigaraya zam mı geldi, en ucuzu ne kadar? 29 Temmuz güncel sigara fiyatları belli oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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