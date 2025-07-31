Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fed'in faiz kararı sonrası Trump fırtınası! "Ülkeye trilyonlarca zarar verdi"

Fed'in faiz kararı sonrası Trump fırtınası! "Ülkeye trilyonlarca zarar verdi"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Fed&#039;in faiz kararı sonrası Trump fırtınası! &quot;Ülkeye trilyonlarca zarar verdi&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, Federal Reserve’in (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından sert tepki gösterdi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ağır ifadelerle eleştirirken, merkez bankasının genel merkez binasının yenilenmesi sürecinde yolsuzluk iddialarına da ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve’in (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından sert tepki gösterdi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ağır ifadelerle eleştirirken, merkez bankasının genel merkez binasının yenilenmesi sürecinde yolsuzluk iddialarına da ima etti.

Fed'in faiz kararı sonrası Trump fırtınası!

FED, FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Fed, Çarşamba günü faiz oranlarını %4,25 - %4,5 aralığında sabit bırakarak, bu yıl daha fazla indirim konusunda temkinli olunacağını bildirdi. Trump ise faiz oranlarının %1 veya daha altına çekilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.

Axios'tan edinilen bilgilere göre, Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda Powell için, “Görevini yapması için çok geç, çok öfkeli, çok yetersiz ve çok siyasi biri” ifadelerini kullandı. Ayrıca Powell’ın ülkeye trilyonlarca dolar zarara yol açtığını ve inşaat tarihinin en yolsuz veya en beceriksiz bina yenileme projelerinden birine imza attığını iddia etti.

Fed Başkanı Powell ise Trump’ın kişisel eleştirilerine kayda değer bir cevap vermeyerek görevine odaklandığını belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

Türkiye, İtalya ve Libya arasında üçlü zirve iddiası! Yarın İstanbul'da gerçekleşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlaç şirketlerine fiyat düşürmeleri için tehdit! Trump gün verdi, "her türlü aracı kullanırım" dedi - Dünyaİlaç şirketlerine fiyat düşürmeleri için tehdit!Trump'ın özel temsilcisi Witkoff Gazze'ye gidecek! Gıda yardımlarını denetleyecek - DünyaTrump'ın özel temsilcisi Witkoff Gazze'ye gidecekRusya'dan Kiev'e füze yağmuru! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DünyaRusya'dan Kiev'e füze yağmuru!Uzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram! Yeni çekirge türü keşfedildi - DünyaUzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram!Günler sonra serbest bırakıldılar! "Hanzala" aktivistleri Gazze için yola çıkmıştı - DünyaGünler sonra serbest bırakıldılar!Trump'tan 'tarife uzatma' kararı! Meksika'ya 90 gün daha tanıdı - DünyaTrump'tan 'tarife uzatma' kararı! 90 gün daha tanıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...