Fed'in faiz kararı sonrası Trump fırtınası! "Ülkeye trilyonlarca zarar verdi"

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve’in (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından sert tepki gösterdi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ağır ifadelerle eleştirirken, merkez bankasının genel merkez binasının yenilenmesi sürecinde yolsuzluk iddialarına da ima etti.

FED, FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Fed, Çarşamba günü faiz oranlarını %4,25 - %4,5 aralığında sabit bırakarak, bu yıl daha fazla indirim konusunda temkinli olunacağını bildirdi. Trump ise faiz oranlarının %1 veya daha altına çekilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.

Axios'tan edinilen bilgilere göre, Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda Powell için, “Görevini yapması için çok geç, çok öfkeli, çok yetersiz ve çok siyasi biri” ifadelerini kullandı. Ayrıca Powell’ın ülkeye trilyonlarca dolar zarara yol açtığını ve inşaat tarihinin en yolsuz veya en beceriksiz bina yenileme projelerinden birine imza attığını iddia etti.

Fed Başkanı Powell ise Trump’ın kişisel eleştirilerine kayda değer bir cevap vermeyerek görevine odaklandığını belirtti.