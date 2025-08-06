Dikkat çeken iskonto oranı! BİST 100 endeksi dünyaya göre ucuz mu?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde sınırlı bir düşüşle 10.850 puandan kapanış yaptı. Bankacılık Endeksinin %-0,16 değer kaybettiği gözlemlenirken, Sınai Endeks %0,51 ve Hizmetler Endeksi de %0,23 prim yaptı. TUPRS, EKGYO ve CANTE hisseleri para girişinde ilk 3’te yer alırken; ASELS, YKBNK ve VSNMD ise en fazla para çıkışı yaşanan hisseler oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında CANTE, TUREX, BINHO, RALYH ve HALKB hisseleri %9,74 - %3,64 arası primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. PASEU, HEKTS, GUBRF, ASELS ve GLRMK ise %-4,15 - %-1,78 arsında değer kaybı ile en çok düşen hisseler oldu.

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ENFLASYON MORAL VERDİ

İç piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi öne çıkan temmuz ayı enflasyon verisinin aylık bazda %2,06 ile beklentilerin altında kalması ve yıllık enflasyonun da %33,52 seviyesine gerilemesi olumlu karşılandı. BİST 100 endeksi bu etkiyle kritik 10.800 direncinin üzerine çıktı. Enflasyonun tahminlerin altında kalması, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini de artırarak piyasalara destek oldu.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Global Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde 10.900-11.000 seviyelerinin kritik dirençler olarak öne çıktığı belirtilerek, bu seviyelerin aşılması halinde 11.200 noktasının test edilebileceği aktarıldı. Muhtemel geri çekilmelerde 10.750 ve 10.670 ilk destekler olarak gösterilirken, yatırımcıların muhtemel kâr realizasyonlarına karşı temkinli olması gerektiği vurguladı.

PİYASALARDA GELİŞMELER

İç piyasalarda düşük gelen aylık enflasyon ve faiz indirimi beklentisinin getirdiği olumlu havanın korunması beklenirken, dış piyasalarda ABD tarifeleri ve FED’in faiz politikasına dair gelişmeler takip edilecek. Özellikle ABD ve Hindistan arasındaki gerilimlerin küresel piyasalarda volatiliteyi artırabileceği ifade ediliyor.

BİST 100 ENDEKSİ UCUZ MU?

Bu arada Ata Yatırım tarafından yapılan analizde BİST 100 endeksinin emsallerine göre %74 iskontolu işlem gördüğü belirtildi. MSCI Dünya Endeksi 12 aylık ileri Fiyat/Kazanç oranı 18,6 ve MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi 12,8 seviyesinde bulunurken; BİST 100’de bu oran %3,3’te seyrediyor.