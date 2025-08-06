Altını yükseltecek 5 kritik gelişme! Ons için yeni hedef fiyat geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında hafta ortası işlemler yatay bir seyirle başladı. Ons altında 3.377 dolara yakın denge arayışı devam ederken, spot piyasada işlem gören 6 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.415 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ilk işlemler 4.385-4.435 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 7.245 TL’den satılıyor.

ABD’li finans kuruluşu WisdomTree tarafından yayımlanan altın raporunda, fiyatları etkileyebilecek 5 gelişmeye dikkat çekildi.

GÜMRÜK TARİFELERİ

İlk olarak ABD tarafından diğer ülkelere getirilen gümrük tarifelerine vurgu yapılırken; altının, olumsuz ticaret gelişmelerine karşı bir koruma aracı olmaya devam ettiği vurgulandı. Son durumda ABD-Hindistan gerilimi öne çıkarken; ABD Başkanı Trump, gelecek dönemde ithal ilaçlara uygulanacak gümrük tarifelerinin de %250’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

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ABD’NİN BORÇ YÜKÜ

Altın fiyatlarını yükseltebilecek ikinci unsur olarak, ABD'de artan kamu borçları gösterildi. Raporda, "Yeni kabul edilen yasa ile birlikte 2025-2034 arasında ABD’nin borcunun, faiz ödemeleri de dahil olmak üzere 3 trilyon dolardan fazla artabileceği öngörülüyor. Tarihsel olarak, artan devlet borçları, sürdürülebilirlik endişeleri sebebiyle daha yüksek altın fiyatlarıyla ilişkilendirilmiştir" denildi.

FED VE DOLAR ENDEKSİ

ABD Merkez Bankasına yönelik baskılar da üçüncü risk olarak gösterildi. WisdomTree, para politikası üzerindeki siyasi baskıların, kurumsal zayıflama endişelerini beraberinde getirdiğini aktardı.

Dördüncü gelişme olarak da dolar endeksindeki zayıf görünüme dikkat çekildi. Analistler, Trump yönetiminin attığı adımların “yumuşak bir dolar yaklaşımına” işaret ettiğine değiniyor.

Bu yıl dolar endeksi 108,00 seviyesinden 96,00 sınırına kadar gerilemişti. DXY, yaklaşık 2,5 aydır 100,00 seviyesinin altına yerleşti. Altın, zayıf dolardan da destek buluyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekleyen beşinci faktör olarak gösterildi. Analistler yakın vadede Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umurlarının zayıfladığını, Orta Doğu’da da İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya almasının belirsizliği artırdığını ifade ediyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

WisdomTree analistleri, altının 22 Nisan'da 3.500 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatay bir bantta hareket ettiğini belirterek, “Mevcut gelişmeleri de dikkate alırsak bu dönem, altın fiyatlarında yeni bir yükselişin hazırlık aşaması olabilir. 2026'nın 2. çeyreğine kadar, konsensüs makroekonomik girdilere dayanarak, altının ons başına 3.850 dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.