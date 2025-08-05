Piyasalarda dikkat çeken hareketler! Borsa fren yaptı, altın gaza bastı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü geride kalırken, borsada yükseliş hız kesti. Altın fiyatlarında ise yukarı hareketlilik sürüyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,03 gibi oldukça sınırlı bir değer kaybı yaşayarak 10.850 puandan kapanış yaptı. Bankacılık Endeksi günü primsiz tamamlarken, Sınai Endeks %0,55 ve Hizmetler Endeksi ise %0,25 prim yaptı. Borsanın, hızlı yükselişin ardından “şimdilik” direnç noktalarında bekleyişe geçtiği belirtiliyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Marbaş Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede; bir süredir 10.400-10.800 bandını güçlendiren endeksin, beklenti altında gelen temmuz enflasyonu ile birlikte 10.800 direncini aştığı belirtilerek “Kısa vadede kırılan bu direncin destek olarak çalışıp çalışmayacağını test ediyor olacağız. Bu seviye üzerinde, TL bazında zirve yolculuğu devam edecektir. En kısa vadede 10.800 seviyesi ‘zarar kes’ olmak üzere, piyasayı yukarı yönde izliyoruz. Ana destek noktamızı 10.400 olarak korumayı sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Borsada muhtemel bir 11.000-11.200 arasına doğur ataklarda ise özellikle hızlı yükselmiş hisselerde kademeli kâr alımının düşünülebileceği aktarılan analizde; daha büyük resimde yeni bir trendin başladığı, orta vadeli pozisyonlar açısından ‘zarar kes’ seviyesinin 10.000 olduğu ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceği aktarıldı. Analizde, ekstra bir şok dalgası yaşanmaması halinde yaz ayları içerisinde TL bazlı zirve denemelerinin görülebileceği de belirtildi.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Küresel piyasalar ise FED’in eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle moral bulurken, bu gelişme altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan Trump-FED tartışmaları ve özellikle ABD-Hindistan-Rusya üçgeninde yükselen jeopolitik tansiyon da “güvenli liman” talebini canlı tutuyor.

Akşam saatlerinde ons altın 3.385 dolar ve gram altın da 4.425 TL’ye yükseldi. Altında günlük prim %0,30 olarak gerçekleşti.