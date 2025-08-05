Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık enerji desteği!

Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısını modernize etmek ve yenilenebilir enerjiyi ulusal şebekeye entegre etmek amacıyla 748 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Proje, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yürütülecek.

ÜÇ BİLEŞENLİ DÖNÜŞÜM: İLETİM, DİJİTALLEŞME, İNOVASYON

"Türkiye - Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi" (TPTS) kapsamında, iletim altyapısının güçlendirilmesi, şebekenin dijitalleştirilmesi ve teknik yardım yoluyla inovasyonun desteklenmesi hedefleniyor.

Dünya Bankası'nın bir kolu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından sağlanan finansmanın 625 milyon avrosu kredi, 38 milyon doları Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredisi, 2 milyon doları ise CTF hibesi olarak sunulacak.

BAKAN ŞİMŞEK: KAYNAK MİKTARI 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu yıl sağlanan kalkınma finansmanı 7 milyar dolara ulaştı” dedi. Bakan Şimşek, Dünya Bankası ile olan işbirliğinin devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırıyoruz. İthal enerjiye bağımlılığı azaltma hedefimizin bir parçası olarak kamu yatırımlarını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN ENERJİ STRATEJİSİNE DOĞRUDAN KATKI

Dünya Bankası açıklamasında, projenin Türkiye'nin 2035 yılına kadar 120 gigawatt rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hedefleyen stratejisiyle ve 2053 net sıfır emisyon hedefiyle doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi.

Banka ayrıca bu yatırımların, enerji güvenliğini güçlendirmeye, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya ve istihdam sağlayacak yeni sanayi alanları oluşturmaya yardımcı olacağını iletti.

DÜNYA BANKASI: TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ

Dünya Bankası yetkilileri, bu kapsamlı dönüşümün Türkiye’nin modern, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji sektörü vizyonunu destekleyeceğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu proje özel yatırımların önünü açmaya yardımcı olacak ve sera gazı emisyonlarında önemli azaltımlar sağlayacaktır. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji sektöründe binlerce yeni iş alanı oluşturması desteklemesi beklenmektedir" denildi.