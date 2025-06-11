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Haberler > Ekonomi > Dünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor

Dünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor

Kaynak: AFP
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Dünya Bankası&#039;ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor
Ekonomi Haberleri  / AFP

Dünya Bankası, on yıllar sonra ilk kez nükleer enerji projelerini destekleme kararı aldı. Bu hamle, hem enerji güvenliğini artırmayı hem de mevcut nükleer santrallerin ömürlerini uzatmayı hedefliyor.

Dünya Bankası'ndan, küresel çapta etki uyandıracak kritik bir karar geldi.

Dünya Bankası, "onlarca yıl aradan sonra" ilk kez nükleer enerji alanına geri dönüyor. Banka Başkanı Ajay Banga, personele gönderdiği e-postada, ülkelerin güvenilir enerji kaynaklarına erişimini sağlama ihtiyacına dikkat çekti.

Dünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor - 1. Resim

ON YILLAR SONRA İLK KEZ

Banga, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki güvenlik önlemleri konusunda iş birliği yapılacağını belirtti.

Ayrıca, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması da dahil olmak üzere çeşitli girişimlere destek verileceğini ifade etti.

Kaynak: AFP

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