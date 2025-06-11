Dünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor

Kaynak: AFP 11 Haziran 2025 23:51 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 23:56 - Güncelleme:

Dünya Bankası, on yıllar sonra ilk kez nükleer enerji projelerini destekleme kararı aldı. Bu hamle, hem enerji güvenliğini artırmayı hem de mevcut nükleer santrallerin ömürlerini uzatmayı hedefliyor.