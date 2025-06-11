Dünya Bankası, Türkiye tahminini revize etti! Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi: Beklentiler iyileşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 10:27 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:31 - Güncelleme:

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın hamlesiyle ilgili "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor. 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır." açıklamasını yaptı.

Dünya Bankası tarafından Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkarıldı. Ekonominin ise gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Banka tarafından ekonomilerin yüzde 70'inde büyüme tahminleri aşağı çekilirken, Türkiye beklentiler arasında pozitif ayrıştı. İlgili Haber "En zorlu dönemi geride bıraktık" dedi! Bakan Şimşek, 2026'yı işaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın tahminini revize etmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR" "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor. 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci