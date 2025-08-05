‘Gram’ fiyatı zirveye yaklaşıyor! Altında yeni rekor beklentisi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Geçen cuma günü ABD istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, altın fiyatlarında başlayan yükseliş devam ediyor. Haftanın ilk gününde 3.373 dolardan kapanış yapan ons altında işlemler, bugün 3.375 dolara yakın devam ediyor.

5 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İçeride de gram altın fiyatı 4.470 TL’deki zirvesine yaklaşıyor. 5 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.410 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.385-4.435 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 7.230 TL’den satılıyor.

ABD'DE 'İSTİHDAM' TARTIŞMALARI

ABD’de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi ile beklenti altında kalmış ve mayıs-haziran verileri 258 bin aşağı revize edilmişti. ABD Başkanı Trump da Çalışma İstatistikleri Bürosu Başkanını görevden almıştı. Ülkede veri güvenilirliği endişeleri artarken, geçmiş istihdam verilerindeki keskin revizyonlar yatırımcıların güvenini sarstı.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ

ABD’de fabrika siparişleri de haziranda, bir önceki aya göre %4,8 geriledi. Bu veri, son 5 yılda görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Yaşanan gelişmelerle birlikte FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentileri de oldukça arttı.

TRUMP'TAN HİNDİSTAN'A TEHDİT

Öte yandan Trump, Rus petrolü almasını gerekçe göstererek Hindistan'a uygulanan gümrük vergisini artıracağını söyledi ve küresel ticaret gerilimleri de artış gösterdi.

Bütün bu gelişmeler, altında “güvenli liman” alımlarının yükselmesini beraberinde getirdi. CME anketinde FED’in eylülde faiz indirimi ihtimali %90 ihtimalle fiyatlanıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatları için yeni revizyonlar da gelmeye başladı. ABD'de büyüme ve enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe gösteren Citi, altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.

3 aylık beklentisini 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkaran Citi, bu dönemde 3.300-3.600 dolar bandında hareketlerin yaşanabileceğini belirterek, altında yeni zirve görülebileceğini ima etti. Onsta rekor, nisanda 3.500 dolarla görülmüştü.