Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman isim, kritik seviyeleri verdi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatları geçen hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi ve FED Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayında da muhtemel bir faiz indirimi konusunda net sinyaller vermemesi üzerine satış baskısına maruz kalmış, 3.268 dolara kadar gerilemişti. Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında, "Eylül ile ilgili herhangi bir karar almadık" ifadelerini kullanmıştı. Yüksek faiz baskısı ile altın fiyatı irtifa kaybetmişti. Cuma günü ise ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi rüzgârı tersine çevirdi.

'EYLÜL BELİRSİZLİĞİ' AZALDI

Ülkede temmuzda 104 bin kişilik beklentiye karşılık 73 bin istihdam artışı kaydedildi. Ayrıca mayıs ve haziran aylarına ait toplam istihdam artışı da 258 bin kişi gibi önemli bir sayıda aşağı yönlü revize edildi. Buna göre haziran sadece 14 bin ve mayısta ise 19 bin istihdam artışı gerçekleşmiş oldu. Söz konusu gelişmelerle birlikte eylül ile ilgili şüpheler dağıldı. Veri öncesinde anketlerde %38 olan “eylülde faiz indirimi olasılığı” bu hafta başında %82,7 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı.

4 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATI

Cuma günü %2,20 primle 3.362 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya ise sınırlı bir değer kaybı ile başlıyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı 3.360 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İçeride spot piyasada işlem gören 4 Ağustos 2025 gram altın fiyatı ise 4.385 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.375-4.415 TL alım ve satım bandından seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.205 TL’den satılıyor.

50 BAZ PUAN İNDİRİM GELİR Mİ?

Analistler, beklentilerden zayıf gelen istihdam raporunun ABD ekonomisinin durumuna dair şüpheleri artırdığını belirterek, “Piyasaların daha güvercin bir FED öngörüsüyle birlikte dolar endeksi baskı altında kaldı. Altın fiyatları da gelişmelerden destek bularak yukarı döndü. FED’in faizi sabit tutma kararı tartışılırken, eylül ayında telafi için 50 baz puanlık bir hamle bile gelebilir. Bu beklentiler, ons fiyatını yeniden 3.400 dolar üzerine taşıyabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TARİFELER DE ETKİLİ OLDU

Öte yandan ticaret gerilimleri da altın fiyatlarına yeniden destek verdi. 1 Ağustos’ta ABD tarafından Kanada’ya %35, Hindistan’a %25, Tayvan’a %20, Güney Afrika’ya %30 ve İsviçre’ye %39 oranında gümrük vergisi getirildi.

Bu hafta sonuna kadar ABD’nin “ateşkes” için Rusya’ya verdiği süre doluyor. ABD, Ukrayna ile savaşın devam etmesi halinde, Rusya ile ticaret yapan ülkelere de ek gümrük tarifesi tehdidinde bulunmuştu.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ekonomist Tuncay Turşucu, altında güvenli liman algısının yeniden destek bulduğunu belirterek, “ABD istihdam verisindeki sürpriz aşağı revizyonlar onsa alım getirdi. Ancak nisandan bu yana fiyatlar 3.250-3.450 bandında seyrini koruyor. Şimdilik onsta 3.250 seviyelerinden al, 3.450 direncinde sat stratejisi devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Rusya’ya karşı nükleer denizaltı çıkışı, altının tekrar 3.450 direncini test etmesine sebep olabilir. 3.450 direncinin kırılması durumunda ise kısa pozisyonların kapanması lazım” ifadelerini kullandı.