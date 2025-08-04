Gümrük vergisi %10’dan %15’e çıkarıldı ama... Türkiye’nin ABD pazarında avantajı devam ediyor

CEMAL EMRE KURT'UN HABERİ - ABD’nin, Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 15 olarak açıklaması iş dünyası ve ekonomi uzmanları tarafından olumlu karşılandı. Gazetemize konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bu karardan Türkiye’nin orta vadede kazançlı çıkacağını söyledi.

Olpak “Türkiye, yüzde 15 oran ile ABD’nin en düşük gümrük vergisi oranı uyguladığı ülkeler arasında yer alıyor. Sektörel olarak baktığımızda bu yüzde 15’lik oran, otomotiv, demir-çelik ve alüminyum sektörünü kapsamıyor. Bunun dışındaki tüm sektörleri ise kapsamasını bekliyoruz. Her ne kadar daha önce açıklanan yüzde 10’luk orana göre bir miktar daha yüksek bir oran açıklanmış olsa da, küresel ticarette rekabet ettiğimiz diğer ülkelere göre çok daha düşük bir oranda vergilendirilmemiz bizim için önemli bir avantaj sunuyor. Türkiye’nin bu kapsamda nasıl etkileneceğini analiz ederken rakiplerimize getirilen yüksek oranlı vergileri de analiz etmek durumundayız” dedi.

Nail Olpak, “Kısa vadede ekstra bir maliyete katlansak bile orta vadede Türkiye’nin ABD’de pazar payını artırabileceğini tahmin ediyoruz. Türkiye’nin önemli ihracat sektörleri olan savunma, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya, elektronik gibi sektörler bu anlamda orta vadede kazanç sağlayabiliriz. ABD’nin yüksek vergi uyguladığı özellikle Asya ülkeleri, mevcut ürünlerini farklı pazarlarda satabilmek için Türkiye’nin de ihracat yaptığı pazarlarda daha agresif bir strateji izleyebilir. Bu da ülkemiz için bir risk oluşturabilir. Ancak bu ülkelerin daha düşük oranlı gümrük vergilerinden yararlanmak için Türkiye’ye yatırım yapmaları da karşımıza yeni bir fırsat olarak çıkabilir” diye konuştu.

AVANTAJLI OLACAĞIZ

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan da ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı ve yüzde 41’i bulan oranlarla karşılaştırıldığında Türkiye’nin avantajlı konumda olduğuna dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye yüzde 15’lik bandı alt-orta düzey kategorisi olarak sınıflandırılıyor. Örneğin Japonya, Malezya gibi ülkelerle yakın düzeyde. Ama Türkiye bunların içerisinde oldukça düşük düzeylerde vergiyle karşılıyor. Diğer bazı Asya, Avrupa ve Amerika ülkelerinde daha yüksek oranlarda vergi olması Türkiye açısından bir rekabet avantajı oluşturur.

Türkiye’nin küresel piyasalarda rekabet gücünü koruması anlamında olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmesi lazım. Özellikle aynı malları satan ülkeler arasında Türkiye çok avantajlı duruma geçecek. Ayrıca Türkiye’nin çelik, otomotiv ve bakır gibi bazı önemli sektörlerde uygulanan tarifelere ilgili olarak ABD ile birtakım diplomatik ilişkileri, görüşmeleri devam ediyor.”