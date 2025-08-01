Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump resmen onayladı: ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi

Trump resmen onayladı: ABD'den Türkiye'ye ek gümrük vergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump resmen onayladı: ABD&#039;den Türkiye&#039;ye ek gümrük vergisi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin vergi kararı aldığı ülkeler arasında İngiltere, İsrail, Suriye ve Kanada var.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarındadeğişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı. Trump tarafından imzalanan kararnameyle, ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildi.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.

Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı bildirilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtildi.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 15 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Söz konusu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

KANADA'YA YÖNELİK TARİFE ORANI YÜZDE 35'E ÇIKARILDI

Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, Kanada'nın fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların devam eden akışını durdurmak konusunda işbirliği yapmada başarısız olduğu ve ABD'nin attığı adımlara misillemede bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığından spekülasyonlara cevap: Aile hekimine yönlendirme mecburi değilBakan Ersoy açıkladı: Turizmde cumhuriyet tarihi rekoru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiev'de ölüm saçan dronlar: Shahed İHA'ları durdurulamıyor - DünyaShahed İHA'ları durdurulamıyorTrump'tan alışılmışın dışında Gazze yorumu! "Durum korkunç, insanlar çok aç" - Dünya"Durum korkunç, insanlar çok aç"Tel Aviv'den Şam'a küstah uyarı! "Güneyde Suriye ordusu istemiyoruz" - DünyaTel Aviv'den Şam'a küstah uyarı!İsrail, BAE Büyükelçiliği’ndeki personelini tahliye edecek - Dünyaİsrail, BAE Büyükelçiliği’ndeki personelini tahliye edecekYusuf İslam'dan sarsıcı paylaşım! Gazze'nin çığlığına ayetle tepki - DünyaYusuf İslam'dan sarsıcı paylaşım!İngiliz basını KAAN'ı yazdı! "Küresel rekabet gücünü yükseltti" - Dünyaİngiliz basını KAAN'ı yazdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...