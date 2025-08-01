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Trump'tan alışılmışın dışında Gazze yorumu! "Durum korkunç, insanlar çok aç"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle Gazze’de yaşanan şiddetli açlık krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinlilerin maruz kaldığı insani durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle Gazze’de yaşanan şiddetli açlık krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinlilerin maruz kaldığı insani durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

"İNSANLAR ÇOK AÇ"

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, "Orada olanlar korkunç. Evet, gerçekten korkunç bir durum. İnsanlar çok aç" ifadelerini kullandı.

Trump'tan alışılmışın dışında Gazze yorumu!

"DAHA FAZLA GIDA SEVKİYATI İÇİN PLAN OLUŞTURULACAK"

Trump’ın açıklamaları, özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin Gazze’ye yapacakları ziyaretin bir gün öncesine denk geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in verdiği bilgilere göre, Witkoff ve Huckabee bölgede İsrail tarafından yürütülen yardım dağıtım noktalarını denetleyecek ve daha fazla gıda sevkiyatı için güvenli bir plan oluşturacak.

Sözcü Leavitt, iki yetkilinin Gazze’de kimlerle görüşeceği konusunda bilgi vermezken, ziyaretin ardından Trump’a sunulacak nihai yardım dağıtım planının onaylanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mayıs ayından bu yana İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yürüttüğü dağıtım noktalarında 1000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, 2023 Ekim ayından bu yana en az 154 Filistinlinin açlıktan öldüğünü, bunlardan 89’unun çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi’ne abluka uygularken, 2 Mart’tan bu yana tüm sınır kapılarını kapatarak, artan uluslararası baskıya rağmen insani yardım konvoylarının bölgeye girişini engelliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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