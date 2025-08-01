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İsrail, BAE Büyükelçiliği’ndeki personelini tahliye edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, BAE Büyükelçiliği’ndeki personelini tahliye edecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail basını, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği’nde görevli personelin çoğunun tahliye edileceğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldi.

İsrail, BAE Büyükelçiliği’ndeki personelini tahliye edecek - 1. Resim

KARAR SIRA DIŞI OLARAK TANIMLANDI 

Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verdi.

BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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