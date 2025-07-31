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ABD basını İsrail'in katlettiği çocukları tek tek yazdı: Utancın listesi kahretti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD basını İsrail&#039;in katlettiği çocukları tek tek yazdı: Utancın listesi kahretti!
İsrail, Gazze, Çocuklar, Saldırı, Soykırım, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'de 900'den fazla çocuğu ilk doğum kutlamadan öldürdü. ABD basını çocuklardan bazılarının isimlerini sayfasına taşıdı. Gazzeli çocukların grafiklerinin verildiği haberde, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü ve ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı bitmek bilmiyor. Silahların yanı sıra açlık ve susuzlukla da ölüm yağdıran katil İsrail ordusunun yaptıkları ABD basının önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta da yer aldı. 

Amerikan The Washington Post gazetesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen 18 bin 500 Filistinli çocuktan bazılarının isimlerini sayfasına taşıdı.

ABD basını Gazze'de ölen çocukları tek tek yazdı: Utancın listesi kahretti! - 1. Resim

Gazete, internet sitesinde ise isim listesinin tamamını yayınlayarak çocukların fotoğraflarını ve hikayelerini paylaştı.

gazze
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti. Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu Misk el-Medhun, beyin atrofisi hastalığının yanı sıra açlık nedeniyle yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle 4 kiloya kadar düşen Misk’in yaşamı ciddi tehdit altında.

Sitedeki listede, ilk doğum gününü kutlayamadan 70 günlükken yaşamını yitiren Sannd Abu al-Shaer ile büyüdüğünde çocuk doktoru olmanın hayalini kuran 5 yaşındaki ağabeyi Tariq Abu al-Shaer'in fotoğraf ve hikayelerine de yer verildi.

Gazze'de 900'den fazla çocuğun ilk doğum gününü kutlayamadan öldürüldüğü belirtildi. Okuyucu, listenin ortasına bile ulaşamadan "Bu noktaya kadar verilen isimler, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocukların yüzde 1'inden daha azını temsil etmektedir" uyarısı görüldü.

ÖLÜM ANLARINI YAZDILAR

5 yaşındaki Hind Rajab ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamada'nın isimlerinin bulunduğu listede iki çocuğun ve aile üyelerinin İsrail tarafından öldürülme anları şöyle anlatıldı:

çocuk
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinliler...

"Hind son saatlerini, altı akrabasının cesetleriyle çevrili, kurşunlarla dolu bir arabada sıkışıp kalarak ve umutsuzca yardım çağrıları yaparak geçirdi. Üç saat boyunca bir Kızılay operatörü hatta kaldı, Kur'an okudu ve bir İsrail tankı araca yaklaşırken onu teselli etti. 'Gelin beni alın, çabuk,' diye yalvardı. On iki gün sonra Hind ölü bulundu.

Hind'in kuzeni Layan, Hind dışında arabada hayatta kalan son kişiydi. Layan son telefon görüşmesinde acil durum operatörüne 'Bize ateş ediyorlar. Tank yanımda.' Saniyeler sonra, iki el ateş halinde düzinelerce silah sesi duyuldu."

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İsrail saldırısında felç kalan Gazzeli çocuk, yetersiz beslenme ve cilt hastalığıyla mücadele ediyor

GRAFİKLERE DE YER VERİLDİ

2023 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden 18 yaşından küçük Gazzeli çocukların grafiklerinin verildiği haberde, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü ve ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazetenin X paylaşımlarında ise 18 paylaşıma yer verilen bir dizi oluşturuldu. Bu dizinin sonunda buradaki isimlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sadece 180 çocuğun isimlerinin olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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