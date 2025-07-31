Bu acıya yürek dayanmaz... Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında açlıktan 15 kiloya düştü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ek bölgeye uyguladığı tam ambargo yüzünden aylardır süren gıda ve ilaç eksikliği, Gazzelilerin hayatını tehdit ediyor.

Gazze'nin güneyinde yaşayan ve yetersiz beslenme ile mücadele eden 27 yaşındaki Adil Fevzi Mazi, hayatını kaybetti.

Mazi'nin naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Son halini görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

İsmail Mazi dünyaya seslenerek İsrail zulmüne isyan etti.

Açlıkla başlayan hastalıklar Mazi'nin bedenini gün geçtikçe tüketti.

Mazi'nin yakını İsmail Mazi, 27 yaşındaki akrabasının 50 kilodan 15 kiloya kadar "yavaş yavaş" düştüğünü ve bölgeye uygulanan ambargo sebebiyle ilaca ve besine ulaşamayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

GAZZE'DE AÇLIĞIN BOYUTU

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle en az 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.