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Bu acıya yürek dayanmaz... Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında açlıktan 15 kiloya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu acıya yürek dayanmaz... Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında açlıktan 15 kiloya düştü
İsrail, Gazze, Açlık, Kıtlık, Ambargo, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de açlık ve kıtlıktan dolayı vefat edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak hayatını kaybedenlerden biri de 27 yaşındaki Adil Fevzi Mazi adlı genç oldu. Gencin son hali görenlerin yüreğini sızlattı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ek bölgeye uyguladığı tam ambargo yüzünden aylardır süren gıda ve ilaç eksikliği, Gazzelilerin hayatını tehdit ediyor.

Gazze'nin güneyinde yaşayan ve yetersiz beslenme ile mücadele eden 27 yaşındaki Adil Fevzi Mazi, hayatını kaybetti.

Mazi'nin naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Son halini görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında 15 kiloya düştü - 1. Resim
İsmail Mazi dünyaya seslenerek İsrail zulmüne isyan etti.

Açlıkla başlayan hastalıklar Mazi'nin bedenini gün geçtikçe tüketti.

Mazi'nin yakını İsmail Mazi, 27 yaşındaki akrabasının 50 kilodan 15 kiloya kadar "yavaş yavaş" düştüğünü ve bölgeye uygulanan ambargo sebebiyle ilaca ve besine ulaşamayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

GAZZE'DE AÇLIĞIN BOYUTU

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle en az 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında 15 kiloya düştü - 2. Resim

Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında 15 kiloya düştü - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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