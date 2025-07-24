500 bin çuval una ihtiyaç var! Bu fotoğraflar tarihi kara leke olarak geçti... Gazze'de açlık yürek sızlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 12:26 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 12:52 - Güncelleme:

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar gıdaya erişmeyi zorlaştırdı. Açlıkla mücadele etmeye çalışan Filistinliler dünya gündemine oturdu. Yetkililer 500 bin çuval una ihtiyaç olduğunu söyledi. Günlerce yemek yiyemeyen, her türlü insani haktan mahrum bırakılmış Gazze'deki insanların hali yürekleri sızlattı. Sadece son bir kaç günde tarihe bir kara leke olarak geçen çarpıcı anların fotoğraflarını sizin için derledik...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden Filistinliler gıda başta olmak üzere pek çok insani haktan mahrum bırakılmış durumda. Bir soykırım yaşayan Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde açlıktan dolayı insanlar öldü. Yardım kuruluşlarının zar zor soktukları yiyeceklere ulaşmaya çalışan çocukların hali yürekleri dağladı. Son bir haftadır gıda stoklarının tükendiği bölgede 1 lokma yiyecek için mücadele veren insanların hali tarihe bir kara leke olarak geçti. İlgili Haber 140 gündür aç ve susuz! Tonlarca yardım bekletiliyor: Gazzeliler açlıkla sınanıyor Son 72 saatte! 21 Gazzeli çocuk İsrail'in 'açlık silahı' ile öldü "500 BİN ÇUVAL UNA İHTİYAÇ VAR" Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, basında yer alan İsrail'in bölgeye yönelik ablukasının kırıldığı ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İsrail ordusunun 145 günden beri sınır kapılarının tümünü kapalı tutması sebebiyle Gazze Şeridi'nde açlık krizinin yayılmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardımların ve bebek mamalarının girişini engellemeyi sürdürdüğünün altı çizildi. İsrail'in bölgeye dayattığı açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hastanelerde kayıt altına alınan ölüm vakalarının 115'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'de gıda, su ve ilaç yok denilebilecek seviyededir. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç var." denildi. İşte Gazze'de açlığın boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar:

Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye GazetesiEditör: Ali Tüfekçi