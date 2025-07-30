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Okula sığındı, oğlu kolunu kaybetti... Yiyecek bulamayan anne evladıyla hayata tutunmaya çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Gazze, Açlık, Çocuk, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze'deki Kahire Okulu çevresine düzenlediği bombardımanda sol kolunu kaybeden 4 yaşındaki Ahmed Advan, Şifa Hastanesi’nde hayat mücadelesi veriyor. Annesi yaşadıklarını anlatırken, yetkililer Gazze'de hastalık, açlık ve

Saldırı sırasında ailesiyle birlikte kaldığı çadırda bulunan küçük Ahmed’in annesi, saldırıdan hemen önce oğlunun açlıktan kıvrandığını ve kendisinden yiyecek istediğini dile getirdi.

Şifa Hastanesi’nde tedavi altına alınan fakat İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukası nedeniyle gerekli sağlık hizmetine ve gıdaya erişemeyen küçük Ahmed, hem açlıkla hem de acıyla mücadele ediyor.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Okula sığındı, oğlu kolunu kaybetti... Yiyecek bulamayan anne evladıyla hayata tutunmaya çalışıyor - 1. Resim

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İNSANLAR HASTALIKLARIN YAYILDIĞI OKULLARDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Okula sığındı, oğlu kolunu kaybetti... Yiyecek bulamayan anne evladıyla hayata tutunmaya çalışıyor - 2. Resim

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 34 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 870 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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