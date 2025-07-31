Netanyahu'ya bir darbe daha! İsveç'ten AB'ye 'İsrail'le ticareti dondurun'' çağrısı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

''İSRAİL EN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMEKTEDİR''

Kristersson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum tamamen korkunç ve İsrail, en temel yükümlülüklerini ve acil yardımla ilgili yaptığı anlaşmaları yerine getirmemektedir" dedi.

"İSVEÇ, AB'NİN ORTAKLIK ANLAŞMASI'NIN TİCARET BÖLÜMÜNÜ DONDURMASINI TALEP ETMEKTEDİR"

AB ülkelerine çağrı yapan İsveç Başbakanı Kristersson, "Bu nedenle İsveç, AB'nin en kısa sürede Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünü dondurmasını talep etmektedir. İsrail üzerindeki ekonomik baskı artırılmalıdır. İsrail hükümeti, Gazze'ye engelsiz insani yardımın ulaştırılmasına izin vermelidir" ifadelerini kullandı.

Hamas üzerindeki baskının da artırılması gerektiğini belirten Kristersson, "Esirler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsın. İsveç, Orta Doğu'daki birçok ülkenin Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve gelecekteki Gazze yönetiminde yer almamasını talep etmesini memnuniyetle karşılamaktadır" açıklamasını yaptı.