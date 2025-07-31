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İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta’nın ardından bir ülke daha! Tarihi Filistin kararını duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta’nın ardından bir ülke daha! Tarihi Filistin kararını duyurdular
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa, Kanada, Malta ve İngiltere’nin ardından Portekiz de Filistin devletinin tanınması konusunun ülkede görüşüleceğini bildirdi.

Filistin’i devlet olarak tanıma konusu Fransa, Kanada, Malta ve İngiltere’nin ardından Portekiz’de de görüşülecek. 

EYLÜL AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

AFP’nin haberine göre, Başbakan Luis Montenegro tarafından yapılan açıklamada, Portekiz hükümetinin Filistin Devleti'nin tanınması konusunu Eylül ayında Birleşmiş Milletler toplantısında cumhurbaşkanı ve parlamentoyla görüşeceği bildirildi. 

Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinden 148'i ise Filistin'i devlet olarak tanımış durumda.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta’nın ardından bir ülke daha! Tarihi Filistin kararını duyurdular - 1. Resim

İNGİLTERE, İSRAİL'İN SOMUT ADIM ATMAMASI HALİNDE FİLİSTİN'İ TANIYACAK

İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e bazı şartlar öne sürerek, bunların yerine getirilmemesi halinde Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu. 

KANADA VE MALTA DA KARARINI DUYURDU

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" bildirmişti.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurmuştu.

EYLÜL AYINDA RESMİLEŞTİRİLECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Temmuz’da yaptığı açıklamalarda Fransa’nın Filistin’i tanıyacağını bildirerek, kararı eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda resmileştireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirterek, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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