Donald Trump’tan dikkat çeken hamle: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’daki konuşmasını paylaştı!

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa Küresel Medya Forumu’nda yaptığı konuşmadan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak, uluslararası destek mesajlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine destek mesajı verdiği video konuşmasını Truth Social hesabından paylaştı. Aliyev, Trump için "Savaş başlatmayan tek ABD Başkanıdır" ifadesini kullanarak, Güney Kafkasya'daki barış sürecine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Paylaşılan görüntüler, Aliyev’in III. Şuşa Küresel Medya Forumu’ndaki konuşmasına ait. Azerbaycan lideri burada yaptığı değerlendirmede, Trump yönetiminin Güney Kafkasya’yı uluslararası gündemde tuttuğunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının çözümü konusunda yapıcı rol oynadığını vurguladı.

Aliyev konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Trump'ın zaferini öngörmemiştim. Sadece şunu söyledim: bizim gibi temel değerleri, özellikle de aile değerlerini paylaştığını göz önünde bulundurursak, onun seçilmesi Azerbaycan halkı için daha iyi olurdu. O, savaş başlatmamış tek ABD Başkanıdır. Ayrıca kısa süreli iktidarı boyunca savaşları sona erdiren biri olduğu açıkça görülüyor. Azerbaycan ve Ermenistan'ın nihayetinde bir anlaşmaya varmasına yardım etme çabaları için ona çok minnettarız. Güney Kafkasya’daki durumu da gündeminde tuttu."

Aliyev, Trump'ın yeniden seçilmesinin Azerbaycan halkı tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirttiği açıklamasında, "Doğal olarak istiyoruz ki, görevini tamamlasın ve 'Washington bataklığını' kökünden kurutsun" dedi.

Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Trump, söz konusu videoyu Truth Social hesabında paylaşırken herhangi bir açıklama eklemedi. Ancak paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntüleme aldı.