AZAL uçağı saldırısında flaş gelişme: Rus subayın fotoğrafı basına sızdı, Azerbaycan'dan Putin’e uluslararası dava hamlesi!

Azerbaycan, 25 Aralık 2024’te düşen yolcu uçağıyla ilgili soruşturmada Rusya’yı doğrudan hedef alan yeni bir adım attı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, olayın üzerinden geçen 7 aya rağmen Moskova'dan hala bir açıklama gelmediğini belirterek, uluslararası mahkemeye gitme hazırlığında olduklarını açıkladı.

25 Aralık 2024 tarihinde Aktau semalarında düşen Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Azerbaycan, kazada Rusya'nın sorumluluğu olduğuna dair güçlü şüpheler üzerine uluslararası dava hazırlığına başladı. Olayla ilgili olarak bir Rus subayın ismi ve fotoğrafı ilk kez basına sızdı.

ALİYEV: BELGELER ULUSLARARASI MAHKEMELERE SUNULACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak Rusya’dan yeterli açıklama gelmediğini belirtti. Aylar süren soruşturmalarda Rus makamlarının yalnızca "inceleme sürüyor" cevaıbın verdiğini ifade eden Aliyev, "Uluslararası yargı kurumlarına sunulmak üzere bir dosya hazırlıyoruz" dedi.

Aliyev, olayın ardından Azerbaycan Başsavcılığı'nın Rusya Soruşturma Komitesi ile temasa geçtiğini, ancak net bir cevap alınamadığını vurgulayarak, "Bu tutum ters tepiyor. Unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"PANTSİR-S" BİRİMİ KOMUTANI OLARAK İFŞA EDİLDİ

Azerbaycan basınından Minval.az, olayla ilgili önemli bir bilgiyi kamuoyuna sundu. Haberde, Rusya Hava Kuvvetleri ve Hava Savunması 14. Ordusu’na bağlı 80. uçaksavar füze alayının 1. bölüğünde görev yapan Dmitriy Sergeyeviç Paladiçuk’un saldırıdan sorumlu ekipte yer aldığı öne sürüldü.

Paladiçuk'un, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait "Pantsir-S" uçaksavar füze-top kompleksi savaş aracının No: 274 mürettebat şefi olduğu belirtildi. Minval.az, Paladiçuk’un liderliğindeki bu ekibin, 67 kişinin bulunduğu AZAL uçağına saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

7 AY GEÇTİ, SORUMLU YOK

Olayın üzerinden yedi aydan fazla süre geçmesine rağmen herhangi bir kişi veya kurumun resmî olarak sorumlu tutulmadığına dikkat çekildi. Azerbaycan tarafı, uçağın sivil olduğunu ve hedef alınmasının açıklanamaz olduğunu vurgularken, bu gelişmeler üzerine uluslararası mahkemelere başvurmaya hazırlandığını duyurdu.

ALİYEV: HESAP VEREBİLİRLİK BEKLİYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, söz konusu saldırıya ilişkin beklentilerini şu ifadelerle özetledi:

"Rusya’nın sorumluluğu kabul etmesini, saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını, kurbanların ailelerine tazminat ödenmesini ve AZAL’a kayıpları karşılayacak maddi karşılığın sağlanmasını bekliyoruz."

Aliyev’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekleyen açıklamalarının ardından, Rusya’ya yakın bazı medya organlarında Azerbaycan’a karşı organize bir propaganda kampanyasının başlatıldığı da yine Azerbaycan kaynaklarında yer aldı.