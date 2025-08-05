Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fındık alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı, alımlar 25 Ağustos'ta başlıyor

Fındık alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı, alımlar 25 Ağustos'ta başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fındık alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı, alımlar 25 Ağustos&#039;ta başlıyor
TMO, Fındık, Alım Fiyatı, Giresun, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025/26 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı. "Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg, Levant kalite için; 195,00 TL/Kg olarak belirlendi. TMO alımların 25 Ağustos'ta başlayacağını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatınınGiresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları % 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg, Levant kalite için ; 195,00 TL/Kg olarak belirlendi.

Fındık alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı, alımlar 25 Ağustos'ta başlıyor - 1. Resim

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Fındık alım fiyatları belli oldu! TMO açıkladı, alımlar 25 Ağustos'ta başlıyor - 1. Resim

ALIMLAR 25 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR 

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecek.

Üreticilerin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asya’dan Avrupa’ya yeni İpek Yolu Türkiye’den geçiyor: İngiltere resmen dahil oldu!Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları neden ertelendi? TFF açıkladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasalarda dikkat çeken hareketler! Borsa fren yaptı, altın gaza bastı - EkonomiBorsa fren yaptı, altın gaza bastıAkaryakıt için zorunlu olacak! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) son tarih değişti - EkonomiUTTS'de son tarih değiştiABD'nin dış ticaret açığı son 2 yılın en düşük seviyesinde  - EkonomiABD'nin dış ticaret açığı son 2 yılın en düşük seviyesinde 1,5 milyon TL'ye sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı! Soluğu mahkemede aldı - EkonomiSıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadıTrabzon'da yapılıyor! 850 metre uzunluğuyla Karadeniz'in en büyüğü olacak  - EkonomiTrabzon'da yapılıyor! Karadeniz'in en büyüğü olacak Kanser hastaları için ilaç! Reyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira... - EkonomiReyonların aranan meyvesi, kilosu 200 lira...
Sonraki Haber Yükleniyor...