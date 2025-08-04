OPEC+'dan radikal karar! Piyasalar şaşkın, üretimde keskin artış

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya'nın AB ülkeleriyle karşılıklı yaptırım uygulamaları da sürüyor.

AB ülkeleri, Rus petrolü yerine alternatif arayışlarına başladı.

Ayrıca OPEC+ ülkelerinin petrol üretimine yönelik hamleleri de devam ediyor.

PETROL ÜRETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

OPEC+ üyelerinden “Gönüllü Sekiz” (Voluntary Eight - V8) olarak bilinen sekiz ülke Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, bugün yapılan toplantıda Eylül ayında petrol üretimini günlük 547 bin varil artırma konusunda prensipte anlaştı. Toplantıdan 3 OPEC+ kaynağı anlaşmaya varıldığını söyledi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI İÇİN TARİH BELLİ

Rusya’dan gelebilecek yeni arz kesintilerine ilişkin endişelerin sürdüğü dönemde alınan karar, ülkelerin en büyük üretim kesintisi dilimini geri çekme sürecini tamamlamasına işaret ediyor.

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Bloomberg'den edinilen bilgilere göre, OPEC+, dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını elinde tutan ve birkaç yıldır piyasayı desteklemek amacıyla üretimi kısan bir grup olarak, bu yıl artan üretim talepleri ve ABD’nin baskılarıyla birlikte üretimi kademeli olarak artırmaya başlamıştı. Nisan ayında günlük 138 bin varillik artışla başlayan süreçte, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 411 bin varil, Ağustos ayında ise 548 bin varillik artışlar gerçekleşmişti.

Grubun bir sonraki toplantısı 7 Eylül’de yapılacak.