Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor

Türkiye, Rusya'nın somon ihtiyacının tamamını karşılayarak dünya balık üretiminde öncü ülkeler arasında yer alırken, denize kıyısı olmayan Sivas ise balık üretimi ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Kentteki baraj göllerinde kurulan balık üretim tesislerinde özellikle alabalık ve Türk somonu üretimi dikkat çekiyor.

YILDA YAKLAŞIK 5 BİN TON ÜRETİM YAPILIYOR

Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı üzerindeki balık üretim tesisinde yılda yaklaşık 5 bin ton üretim gerçekleştiriliyor. Tesiste yetiştirilen somonlar, başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

SİVAS VALİSİ TESİSİ ZİYARET ETTİ

Balık üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağlayan tesisi ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret etti. Vali Şimşek, tesiste yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında baraj gölünde tekneye binen Vali Şimşek, kafeslerde yetiştirilen balıklara yem attı.