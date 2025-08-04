Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor

Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor
Sivas, İhracat, Alabalık, Rusya, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denize kıyısı olmayan Sivas, somon ve alabalık üretimiyle dikkat çekiyor. Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı’nda kurulu tesiste yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor. Türk somonu, başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye, Rusya'nın somon ihtiyacının tamamını karşılayarak dünya balık üretiminde öncü ülkeler arasında yer alırken, denize kıyısı olmayan Sivas ise balık üretimi ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Kentteki baraj göllerinde kurulan balık üretim tesislerinde özellikle alabalık ve Türk somonu üretimi dikkat çekiyor.

Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor - 1. Resim

YILDA YAKLAŞIK 5 BİN TON ÜRETİM YAPILIYOR

Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı üzerindeki balık üretim tesisinde yılda yaklaşık 5 bin ton üretim gerçekleştiriliyor. Tesiste yetiştirilen somonlar, başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor - 2. Resim

SİVAS VALİSİ TESİSİ ZİYARET ETTİ

Balık üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağlayan tesisi ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret etti. Vali Şimşek, tesiste yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında baraj gölünde tekneye binen Vali Şimşek, kafeslerde yetiştirilen balıklara yem attı.

Rusya, Japonya ve Avrupa, somonu bu tesisten yiyor! Denizi yok ama ihracatta rekor kırıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli olduBaşakşehir Viking'i elerse rakibi kim olacak? Muhtemel rakibi UEFA kura çekimi ile netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeşil altın için hasat zamanı! Sabah erkenden bahçeye koşuyorlar, tek endişeleri var - Ekonomi"Yeşil altın" için erkenden bahçelere giriyorlarTarlasına Clifton cinsi avokado ekti, kasa kasa hasat etti! Tanesi 55 liradan alıcı buluyor - EkonomiTanesi 55 liradan alıcı buluyor!Kuşadası'na 5 kruvaziyer birden yanaştı! Binlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptı - EkonomiBinlerce turist ünlü ilçeye giriş yaptıSabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekor - EkonomiSabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekorNe Galatasaray, ne Beşiktaş! Fenerbahçe temmuzu önde kapattı - EkonomiNe Galatasaray, ne Beşiktaş! Fenerbahçe temmuzu önde kapattıBakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kararlılık vurgusu yaptı - Ekonomi"44 ayın en düşük seviyesinde!" diyerek paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...