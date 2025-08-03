Rusya'da 7.0 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Rusya'da şiddetli deprem olayları yaşanmaya devam ediyor.

RUSYA'DA ŞİDDETLİ DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı.

Merkez, depremin ilk olarak 6,35 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BÖLGEDE TSUNAMİ UYARISI

Kamçatka'da, Pasifik Okyanusu bölgesinde meydana gelen artçı sarsıntının ardından 19 cm yüksekliğe kadar tsunaminin yaklaşması mümkün, bölge Acil Durumlar Müdürlüğü bildiriyor.