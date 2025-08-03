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Rusya'da 7.0 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Kaynak: Dış Haberler
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Deprem, Rusya, Kuril Adaları, Almanya, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, geçtiğimiz günlerde 8.8 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsılmıştı. Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rusya'da şiddetli deprem olayları yaşanmaya devam ediyor.

RUSYA'DA ŞİDDETLİ DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı.

Rusya'da bir büyük deprem daha! 6.7 ile sallandılar - 1. Resim

Merkez, depremin ilk olarak 6,35 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BÖLGEDE TSUNAMİ UYARISI

Kamçatka'da, Pasifik Okyanusu bölgesinde meydana gelen artçı sarsıntının ardından 19 cm yüksekliğe kadar tsunaminin yaklaşması mümkün, bölge Acil Durumlar Müdürlüğü bildiriyor.

Kaynak: Dış Haberler

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