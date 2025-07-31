Tsunami tehlikesi geride kaldı! Alarmlar sustu, milyonlar evine döndü

Rusya’nın seyrek nüfuslu Kamçatka Yarımadası'nda dün meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntı, son yıllarda kaydedilen en şiddetli depremler arasında yer aldı. Japonya’dan ABD’ye, Ekvador’dan Şili’ye kadar birçok ülke, depremin ardından kıyı şeridindeki halkı tsunamiye karşı uyardı ve yüksek bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

TAHLİYELER BAŞLADI, LİMANLAR KAPATILDI

Deprem sonrası Pasifik’in bazı kesimlerinde dalgaların 4 metreye kadar yükselebileceği belirtildi ve birçok ülkede tahliyeler başladı. Peru, 121 limanından 65’ini geçici olarak kapatırken, Hawaii’nin Maui adasında uçuşlar durduruldu.

Ancak korkulan senaryolar gerçekleşmedi ve dalgalar, büyük ölçekte yıkıma yol açmadı. Tsunami riski birçok bölgede düşürüldü ya da tamamen kaldırıldı. Kıyı bölgelerinde yaşayanlara evlerine dönmeleri için izin verildi.

BİR KİŞİ KAÇARKEN ÖLDÜ

Japonya’da yaklaşık iki milyon kişi için tahliye uyarısı yapılmıştı. Ancak ilerleyen saatlerde risk düzeyi azaltıldı. Bazı kıyı bölgelerinde 70 santimetreye kadar dalga yükselmesi gözlemlense de ciddi bir tehlike yaşanmadı. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri yine de halkı dikkatli olmaya çağırdı ve deniz kıyılarından uzak durmalarını önerdi.

Japon basını, uyarılar sırasında kaçmaya çalışan bir kadının aracının uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

ÜLKE ÇAPINDAKİ EN GENİŞ ÇAPLI TAHLİYE

Şili’de ise şimdiye kadar ülke çapında yapılan en geniş çaplı tahliye operasyonlarından biri gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 1,4 milyon kişinin güvenli bölgelere yönlendirildiğini açıkladı. Neyse ki Şili kıyılarını vuran dalgaların yalnızca 60 santimetreye ulaştığı, can kaybı veya ciddi bir maddi hasarın yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'da ise tsunami dalgaları Severo-Kurilsk limanında etkili oldu, bazı balıkçılık tesisleri sular altında kaldı. Devlet televizyonu, liman bölgesinde binaların ve enkazın denize sürüklendiği görüntüleri yayınladı. Kasabanın Belediye Başkanı Alexander Ovsyannikov, dalganın kıyıdan 400 metre içeri girerek II. Dünya Savaşı anıtına kadar ulaştığını söyledi.