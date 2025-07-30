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Balinalar kıyıya vurdu, ülke alarmda! Deprem sonrası şoke eden görüntüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Balinalar kıyıya vurdu, ülke alarmda! Deprem sonrası şoke eden görüntüler
Deprem, Tsunami, Japonya, Rusya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem birçok ülkede tsunami alarmı verilmesine neden oldu. Japonya hükümeti 'acil durum' ilan ederken, ülkenin Chiba eyaletine bağlı Tateyama kıyılarına balinaların vurması ise dünyanın gündemine oturdu.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 8,8  büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede büyüklüğü 7,7'ye varan artçılar meydana gelirken, hem Rusya'da hem de dünyanın birçok ülkesinde 'tsunami' alarmı verildi.

Alarm veren ülkeler arasında yer alan Japonya'da hükümet 'acil durum' ilan etti. Kıyı bölgeler için tahliye uyarısı yapılırken, ülkeden gelen bir görüntü ise dünyanın gündemine oturdu.

Balinalar kıyıya vurdu, ülke alarmda! Deprem sonrası şoke eden görüntüler - 1. Resim

BALİNALAR KIYIYA VURDU

Chiba kentine bağlı Tateyama kentinde depremin ardından tsunami beklenirken, balinalar kıyıya vurdu. Balinaların görüntüleri ise Japonya'da canlı olarak televizyonlarda yayınlandı.

Balinaların, kıyıya yakın su seviyelerinde ve akıntılarda hızlı ve ani değişimler yaşanması nedeniyle karaya çıkabilecekleri bildirildi.

Balinalar kıyıya vurdu, ülke alarmda! Deprem sonrası şoke eden görüntüler - 2. Resim

TSUNAMİ HOKKAIDO'YA ULAŞTI

Öte yandan Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, ilk tsunami dalgalarının yerel saatle 10:40 civarında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Hokkaido kıyı kasabasına ulaşmaya başladığını açıkladı.

Öte yandan Japonya'daki yetkililer, Pasifik kıyısındaki birçok sahil kasabası için tahliye uyarısı yayınladı. Yayınlanan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Tsunami dalgalarının hasara yol açması bekleniyor. Kıyı bölgelerinden ve nehir kıyılarından derhal yüksek bir arazi veya tahliye binası gibi daha güvenli bir yere tahliye olun. Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurması bekleniyor. Uyarı kaldırılıncaya kadar güvenli bölgeyi terk etmeyin."

Balinalar kıyıya vurdu, ülke alarmda! Deprem sonrası şoke eden görüntüler - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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