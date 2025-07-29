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Haberler > Dünya > Trump Putin'e 10 gün mühlet verdi! Savaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladı

Trump Putin'e 10 gün mühlet verdi! Savaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump Putin&#039;e 10 gün mühlet verdi! Savaş bitmezse Rusya&#039;ya yapacağını açıkladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'e tanıdığı süreyi açıkladı. 10 gün mühlet veren Trump, "Rusya, Ukrayna savaşını bitirmezse yeni ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere'den Washington'a dönerken, 50 günlük ültimatomu indireceğini söyleyen Trump, Rusya'ya savaşı bitirmesi için kesin tarihi açıkladı.

Putin'e 10 gün süre tanıyan Trump, Rusya'ya karşı yeni hamlesini de dünyaya duyurdu.

SAVAŞ 10 GÜNE BİTMEZSE...

Trump, "Rusya, Ukrayna savaşını 10 gün içinde bitirmezse yeni ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak" dedi. Trump, Putin'in tehdidine dair bir açıklama yapmadığını belirterek, "Hiçbir cevap alamadım. Bu utanç verici" diye konuştu.

ABD FİLİSTİN'İ TANIYACAK MI?

Fransa ve İngiltere'nin Filistin'i tanıyacaklarını duyurmasının ardından gözler ABD'deydi. Trump'ın Filistin'i tanıması hakkında, "Biz o tarafta değiliz." dedi.

AFRİKA'DAKİ G20 ZİRVESİNDE OLMAYACAK

Trump, Güney Afrika'daki G20 zirvesine 'muhtemelen katılmayacağını' söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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