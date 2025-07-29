Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu

900 ECZANE KEPENK KAPATTI Moskova genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunan Stolichki eczane zinciri, siber saldırının ardından muhasebe sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle tüm şubelerini geçici olarak kapattı. Personel evlerine gönderilirken, ilaç rezervasyon ve sipariş sistemleri tamamen durdu. Şirketin basın servisi yaptığı açıklamada, “teknik nedenlerle” hizmet verilemediğini doğruladı. AEROFLOT'A SALDIRI: 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL Bir gün önce, Rusya’nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, benzer şekilde kapsamlı bir siber saldırının hedefi olmuştu. 7.000’den fazla sunucunun tahrip edildiği, çalışan bilgisayarlarının kontrol altına alındığı ve hassas verilere ulaşıldığı belirtildi. Saldırı sonucunda 100'den fazla uçuş iptal edildi, 54 gidiş-dönüş seferinde ise yolcular ertelendi. SALDIRIYI 'SİLENT CROW' ÜSTLENDİ Ukrayna yanlısı hacker grubu Silent Crow, Aeroflot’a yönelik siber saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Rusya, iki gün içinde ülke genelinde kritik altyapıları hedef alan ikinci büyük siber saldırıyla sarsıldı. Başkent Moskova başta olmak üzere birçok şehirde etkileri hissedilen saldırılar, eczane zincirlerinden havayolu ulaşımına kadar geniş bir alanda günlük hayatı sekteye uğrattı.