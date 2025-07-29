Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Rusya’da siber kabus derinleşiyor! Ülke, sadece 48 saat içinde ikinci büyük dijital saldırıyla sarsıldı. Başkent Moskova’yı hedef alan son saldırı dalgasında, ülke çapında yaklaşık 900 eczane kepenk kapattı, sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Uçuşlar iptal edildi, kritik altyapı çöktü, dijital sistemler felç oldu.
Rusya, iki gün içinde ülke genelinde kritik altyapıları hedef alan ikinci büyük siber saldırıyla sarsıldı. Başkent Moskova başta olmak üzere birçok şehirde etkileri hissedilen saldırılar, eczane zincirlerinden havayolu ulaşımına kadar geniş bir alanda günlük hayatı sekteye uğrattı.
900 ECZANE KEPENK KAPATTI
Moskova genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunan Stolichki eczane zinciri, siber saldırının ardından muhasebe sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle tüm şubelerini geçici olarak kapattı. Personel evlerine gönderilirken, ilaç rezervasyon ve sipariş sistemleri tamamen durdu.
Şirketin basın servisi yaptığı açıklamada, “teknik nedenlerle” hizmet verilemediğini doğruladı.
AEROFLOT'A SALDIRI: 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL
Bir gün önce, Rusya’nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, benzer şekilde kapsamlı bir siber saldırının hedefi olmuştu. 7.000’den fazla sunucunun tahrip edildiği, çalışan bilgisayarlarının kontrol altına alındığı ve hassas verilere ulaşıldığı belirtildi. Saldırı sonucunda 100'den fazla uçuş iptal edildi, 54 gidiş-dönüş seferinde ise yolcular ertelendi.
SALDIRIYI 'SİLENT CROW' ÜSTLENDİ
Ukrayna yanlısı hacker grubu Silent Crow, Aeroflot’a yönelik siber saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık