Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu

Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu
Siber Saldırı, Rusya, Moskova, Eğitim, Sağlık, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’da siber kabus derinleşiyor! Ülke, sadece 48 saat içinde ikinci büyük dijital saldırıyla sarsıldı. Başkent Moskova’yı hedef alan son saldırı dalgasında, ülke çapında yaklaşık 900 eczane kepenk kapattı, sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Uçuşlar iptal edildi, kritik altyapı çöktü, dijital sistemler felç oldu.

Rusya, iki gün içinde ülke genelinde kritik altyapıları hedef alan ikinci büyük siber saldırıyla sarsıldı. Başkent Moskova başta olmak üzere birçok şehirde etkileri hissedilen saldırılar, eczane zincirlerinden havayolu ulaşımına kadar geniş bir alanda günlük hayatı sekteye uğrattı.

900 ECZANE KEPENK KAPATTI

Moskova genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunan Stolichki eczane zinciri, siber saldırının ardından muhasebe sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle tüm şubelerini geçici olarak kapattı. Personel evlerine gönderilirken, ilaç rezervasyon ve sipariş sistemleri tamamen durdu.
 
Şirketin basın servisi yaptığı açıklamada, “teknik nedenlerle” hizmet verilemediğini doğruladı.
Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu! - 1. Resim

AEROFLOT'A SALDIRI: 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Bir gün önce, Rusya’nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, benzer şekilde kapsamlı bir siber saldırının hedefi olmuştu. 7.000’den fazla sunucunun tahrip edildiği, çalışan bilgisayarlarının kontrol altına alındığı ve hassas verilere ulaşıldığı belirtildi. Saldırı sonucunda 100'den fazla uçuş iptal edildi, 54 gidiş-dönüş seferinde ise yolcular ertelendi.

SALDIRIYI 'SİLENT CROW' ÜSTLENDİ

Ukrayna yanlısı hacker grubu Silent Crow, Aeroflot’a yönelik siber saldırının sorumluluğunu üstlendi. 
Kaynak: Dış Haberler

YDS sonuçları açıklandı mı? YDS/2 sonuç sorgulama ekranı2025-YDS/İngilizce sonuçları açıklandı! Adaylar cevaplarını kontrol edebilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk ülkeyi birbirine kattı: Gizli anlaşması ifşa oldu - DünyaElon Musk ülkeyi birbirine kattı! Gizli anlaşması ifşa olduAlmanya’da orduya ait helikopter nehre çakıldı: Mürettebat kayıp! - DünyaOrduya ait helikopter nehre çakıldıKuzey Kore ABD'yi evden vurdu! Şehir merkezinde hacker üssü deşifre edildi - DünyaKuzey Kore ABD'yi evden vurdu!Faciaya ramak kala! Savaş uçağı plajdakileri teğet geçti: O anlar kamerada - DünyaFaciaya ramak kala! Savaş uçağı plajdakileri teğet geçtiHavai fişek gösterisini izlemek artık ücretli! Darboğazdaki Avustralya çareyi bilet satmakla buldu - DünyaHavai fişek gösterisini izlemek artık ücretli!İngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı - Dünyaİngiliz ordusunda taciz skandalı! Ülke ayağa kalktı
Sonraki Haber Yükleniyor...