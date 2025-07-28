Hackerlar Rusya’nın en büyük havayolunu çökertti! 7 bin sunucu imha edildi, 40’tan fazla uçuş iptal

Şirket, arızanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapmazken, Rusya Başsavcılığı arızanın arkasında "hacker saldırısı" olabileceğine işaret etti.

Aeroflot’un Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı merkezli basın servisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yolculara para iadesi ya da 10 gün içerisinde yeniden rezervasyon hakkı tanındığını bildirdi. Şirket, teknik ekiplerin sistemlerin yeniden işler hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

İptal edilen uçuşların büyük bölümü yurt içi hatlarda olurken, Ermenistan, Belarus ve Kazakistan’a giden seferler de etkilendi. Ayrıca Kaliningrad Khrabrovo Havalimanı’nda da çok sayıda uçuşun geciktiği ya da iptal edildiği açıkladı.

HACKER GRUBU: 7 BİN SUNUCU İMHA EDİLDİ, 22 TB VERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, "Silent Crow" adlı bir hacker grubu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada siber saldırıyı üstlendi. Grup, bir yıl boyunca Aeroflot’un kurumsal ağına sızdığını, yaklaşık 7 bin sunucuyu imha ettiğini ve 22 terabayt veri elde ettiğini iddia etti. Hackerlar, "Aeroflot ile uçmuş olan tüm Rus vatandaşlarının kişisel verilerini yayınlayabileceklerini" öne sürdü.

Aeroflot ise şu ana dek söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Başsavcılık ise olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, bilgi sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle 40’tan fazla uçuşunu iptal etti.