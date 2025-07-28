Nükleer denizaltı kodları sızdı mı? Hackerlar 72 saat süre verdi, Fransa çalkalanıyor!

İlgili Haber ABD devlet kurumlarına Microsoft üzerinden siber saldırı! Hackerlar sunuculardaki açığı kullandı

Şirketten yapılan açıklamada, "Bilgi teknolojileri ortamımıza herhangi bir izinsiz giriş tespit edilmemiştir" denildi. Naval Group sözcüsü, yaşananları "itibar saldırısı" olarak nitelendirerek, "Derhal teknik incelemeler başlatıldı" ifadesini kullandı.

DARK WEB'DE YAYIN TEHDİDİ: 72 SAATLİK SÜRE VERİLDİ

Kendisini siber korsan olarak tanıtan bir grup, dark web üzerinden yayınladıkları iletide "denizaltılar ve fırkateynler için çok gizli bilgileri" ellerinde tuttuklarını ileri sürdü. Hackerlar, Naval Group'a sızdırılan bilgileri yayınlamamak için 72 saat süre verdiklerini belirtti.

İlk etapta yayımlanan belgelerin nükleer denizaltıların silah sistemlerine ait kaynak kodları içerdiği öne sürüldü. Siber korsanlar ayrıca henüz paylaşılmamış çok daha fazla dosyanın ellerinde olduğunu iddia etti.

NAVAL GROUP: HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLMEDİ

Naval Group tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Naval Group, bir siber kötülük eylemi iddiasıyla bir itibar saldırısının hedefi olduğunu fark etti. Tüm ekipler ve kaynaklar, verilerin gerçekliğini, kaynağını ve sahipliğini analiz etmek üzere seferber edilmiştir" denildi.

Şirketin şu ana kadar yaptığı teknik taramalarda BT altyapısına yönelik herhangi bir izinsiz erişim belirlenmediği vurgulandı. Şirket faaliyetlerinde bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

FRANSA'NIN NÜKLEER DENİZALTI PROGRAMI HEDEFTE

Naval Group, Fransa’nın nükleer füze kapasiteli Barracuda sınıfı denizaltılar da dâhil olmak üzere stratejik askeri gemilerinin inşasını ve bakımını üstleniyor. 400 yıla yakın geçmişi bulunan şirketin hisselerinin çoğunluğu Fransız devletine, kalanı ise savunma devi Thales’e ait.

KÜRESEL SİBER TEHDİT DALGASI BÜYÜYOR

Muhtemel saldırı, dünya genelinde şirketler ve devlet kurumlarına yönelik artan siber tehditlerin ortasında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Microsoft, Çin bağlantılı hacker gruplarının SharePoint sistemindeki bir açığı kullandığını kabul etmişti.

ABD’nin nükleer cephaneliğini koruyan Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin de hedef alınan kuruluşlar arasında olduğu, ancak hassas dosyaların ele geçirilmediği açıklanmıştı.