Putin’in saldırısı Polonya’ya mı sıçradı? NATO uçakları peş peşe havalandı 

KREMLİN: SAVAŞ HEDEFLERİ TAMAMLANMADAN İLİŞKİLER NORMALE DÖNEMEZ

Polonya'nın açıklaması, Rusya ve Ukrayna’nın 23 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirdiği ve sonuçsuz kalan barış görüşmelerinden günler sonra geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Pazar günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın savaş alanındaki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ve Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıların süreceğine değinmişti.

RUSYA 324 İHA VE HİPERSONİK FÜZELERLE SALDIRDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Pazar gecesi ülke geneline 324 Shahed tipi saldırı dronu, 4 Kh-101 seyir füzesi ve 3 Kinzhal hipersonik füze fırlattığını bildirdi. Başkent Kiev’de en az 8 kişi, Sumy bölgesinde ise bir otobüse yapılan İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

"SINIRA YAKIN BÖLGELERDE TEHDİT ARTTI"

Polonya ordusu, “Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için görevdeki Polonya ve müttefik uçakları devreye sokuldu” açıklamasında bulundu. Bu ay içinde en az üç kez benzer alarm durumunun yaşandığı belirtilirken, müttefik ülkelerden İsveç'e ait uçakların da geçen hafta benzer bir durumda havalandığı hatırlatıldı.