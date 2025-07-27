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Üst düzey Rus komutan nokta atışıyla öldürüldü! Ukrayna'dan film gibi operasyon

Kaynak: Dış Haberler
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Üst düzey Rus komutan nokta atışıyla öldürüldü! Ukrayna&#039;dan film gibi operasyon
Ukrayna, Rusya, Savaş, Harkiv, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna ordusu, Harkiv cephesinde savaşın seyrini değiştirebilecek bir operasyonla Rusya'nın 83. Motorize Tüfek Alayı Komutanı Albay Lebedev’i hedef aldı. Milove köyü yakınlarında düzenlenen nokta atışı saldırıda, Lebedev’in bizzat sahada birliklerini yönettiği sırada öldürüldüğü açıklandı.

Ukrayna Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Rus 83. Motorize Tüfek Alayı Komutanı Albay Lebedev'in öldürüldüğünü açıkladı.

SALDIRI MİLOVE YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİ

"Khortytsia" Operasyonel-Stratejik Birlik Gruplandırması tarafından yayımlanan resmi rapora göre, saldırı Harkiv bölgesine bağlı Velykoburlutske eksenindeki Milove köyü yakınlarında gerçekleşti. Albay Lebedev'in, saldırı anında bölgedeki Rus taarruzlarını bizzat yönettiği kaydedildi.

KOMUTA ZİNCİRİ HEDEF ALINDI

Ukrayna askeri yetkilileri, üst düzey bir alay komutanının ortadan kaldırılmasının, Rus birliklerinin sahadaki koordinasyonunu ve operasyonel etkinliğini zayıflatabileceğini belirtiyor. 83. Alay, Rus Kara Kuvvetleri'nin 69. Motorize Tüfek Tümeni'ne bağlı olarak son saldırı operasyonlarında aktif rol üstlenmişti.

BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK ARTTI

Açık kaynaklı istihbarat platformuna göre, Ukrayna birlikleri son günlerde Milove çevresinde aktif faaliyet yürütüyor. Sınır hattındaki askeri hareketliliğin arttığı gözlemlenirken, bölgede sık sık çatışmalar yaşandığı iletildi.

RUS SUBAYLAR ART ARDA HEDEF ALINIYOR

28 Mayıs’ta Mariupol'de Rus Binbaşı Zaur Gurtziyev el bombası saldırısıyla öldürülmüştü. Gurtziyev, Rus işgali sırasında füze hedefleme sistemlerinin geliştirilmesinde görev almıştı.
Kaynak: Dış Haberler

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