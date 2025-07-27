ABD uyardı, Rusya vazgeçti: Donanma günü töreni güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

"GENEL ATMOSFER VE GÜVENLİK KAYGILARI' ETKİLİ OLDU"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, kararın güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçit töreninin iptal edilmesinin ardında "genel atmosfer" ve "güvenlik endişeleri" bulunduğunu açıkladı.

Detay vermekten kaçınan Kremlin yetkilisi, iptalin ileriye dönük bir tedbir olduğunu hatırlattı.

İPTAL EDİLEN SADECE TÖREN DEĞİL, TÜM ETKİNLİKLER

St. Petersburg şehir yönetimi tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da Neva Nehri üzerindeki tüm Donanma Günü etkinliklerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Donanma Günü etkinlikleri 27 Temmuz'da St. Petersburg sularında gerçekleştirilmeyecektir. Havai fişek gösterisi, ana donanma geçit töreni ve yelkenli, kürekli ve motorlu gemilerin yanı sıra jet ski geçit töreni iptal edilmiştir."

Ancak bu duyuru daha sonra değiştirildi ve yerel yönetim, etkinliğin düzenleyicisinin Rusya Savunma Bakanlığı olduğunu belirterek yorum yapamayacağını iletildi.

Yerel medya kuruluşu Fontanka'nın haberine göre, kaynaklar törenin bu yıl büyük ölçüde küçültüleceğini ve yerine Saray Meydanı'nda çelenk koyma töreni ile kutlamaların yapılacağını bildirdi. Haberde, törene yönelik güvenlik tehdidi algısının karar sürecinde belirleyici olduğu belirtildi.

KRONSTADT ÖRNEĞİ TEKRARLANDI

Geçtiğimiz yıl da St. Petersburg’a bağlı liman kenti Kronstadt'ta yapılması planlanan Donanma Günü etkinliklerinin bir kısmı güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. O dönem, Rus güvenlik birimlerinin, geçit törenine katılan donanma gemilerine yönelik muhtemel bir saldırı konusunda uyarı yaptığı iddia edilmişti.

ABD-RUSYA HATTINDA KRİTİK UYARI TRAFİĞİ

New York Times'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile iki kez telefon görüşmesi yaparak, Rus istihbaratının geçit töreni çevresinde Ukrayna tarafından düzenlenebilecek muhtemel gizli operasyonlara ilişkin ciddi uyarılarda bulunduğunu aktardı. Habere göre, bu uyarıların ardından Hegseth Ukraynalı yetkililerle iletişime geçerek saldırının önlenmesini talep etti.

TÖREN NEDEN ÖNEMLİ?

St. Petersburg’da düzenlenen Donanma Günü geçit töreni, ilk kez 2017 yılında yapılmış ve kısa sürede Rusya'nın en prestijli askeri etkinliklerinden biri haline gelmişti. Tören, genellikle Vladivostok ve Kaliningrad gibi şehirlerde düzenlenen daha küçük kutlamalarla birlikte yürütülüyordu.

Etkinlik, ülkenin savunma kapasitesini ve donanmasının teknolojik gücünü dünyaya göstermesi bakımından sembolik bir öneme sahipti.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde her yıl düzenlenen ve ülkenin askeri gücünü sergileyen Donanma Günü geçit töreni bu yıl güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.