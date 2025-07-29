Rus füzeleri cezaevi ve hastaneyi vurdu! 30'dan fazla ölü ve yaralı var

"ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

Ukrayna Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu saldırı, Rus silahlı kuvvetlerinin uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Cezaevleri de dahil olmak üzere sivil altyapının bombalanması savaş suçu olarak kabul edilmektedir.”

Zaporijya, Rusya’nın 2022 yılında tek taraflı olarak ilhak ettiği dört bölgeden biri olmasına rağmen hâlâ büyük ölçüde Ukrayna’nın kontrolü altında bulunuyor.

DNİPRO'DA HASTANE VE DOĞUM KOĞUŞU VURULDU

Saldırıların adresi yalnızca Zaporijya ile sınırlı kalmadı. Ukrayna Ordu Komutanı Serhii Lysak’ın verdiği bilgiye göre, Rusya gece saatlerinde Dnipro bölgesindeki Kamianske şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında hamile bir kadın da bulunuyor ve durumu ağır.

Üç katlı bir binanın kısmen yıkıldığı saldırıda, hemen yanında bulunan doğum koğuşu ve bir hastane bölümü de hasar aldı.

İHA SALDIRILARINDA 2 ÖLÜ, 3 YARALI DAHA

Aynı gece Dnipropetrovsk bölgesindeki Sinelnykivsky'de, Rusya’ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yerel yetkililer, sivil altyapının doğrudan hedef alındığını belirtti.