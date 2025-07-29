Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tek başımıza Batı'ya karşı savaşıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarihinde ilk defa bütün Batı’ya karşı tek başına savaştıkların söyledi.

11. Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nda konuşan Lavrov “Birinci Dünya Savaşı’nda, İkinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerimiz vardı. Oysa şimdi savaş alanında müttefikimiz yok. Bu sebeple kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zayıflığa veya güçsüzlüğe izin vermemeliyiz” dedi.

Ukrayna meselesinin, Batı’nın Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma politikasının bir tezahürü olduğunu dile getiren Rus bakan “Batılılar, bunun için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını da açıkça dile getiriyorlar” diyerek “Avrupalıların bizi yenilgiye uğratmak istedikleri her gün doğrulanıyor. Almanya’nın yeni şansölyesi Bay (Friedrich) Merz, ‘Almanya’yı bir defa daha Avrupa’nın en büyük askerî gücü hâline getirmeliyiz’ dedi. Başlattığı Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde ve yine başlattığı İkinci Dünya Savaşı öncesinde en büyük askerî güçtü. Şimdi de Almanya’yı bir defa daha Avrupa’nın en büyük askerî gücü hâline getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov ülkesinin güvenliğinin sağlanması, NATO’nun genişlememesi, Ukrayna’daki Rusça konuşanların korunması gibi meşru taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtti.