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Tedarik krizi alarmları çaldırdı! Rusya'da benzin ihracatı eylüle kadar yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tedarik krizi alarmları çaldırdı! Rusya&#039;da benzin ihracatı eylüle kadar yasaklandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da artan akaryakıt fiyatları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Moskova yönetimi akaryakıt piyasasında istikrarı korumak adına benzin ihracatı 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Rusya hükümeti, benzin ihracatını 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki akaryakıt piyasasında istikrarın korunması için önlem alındığı ifade edildi.

Tedarik krizi alarmları çaldırdı! Rusya'da benzin ihracatı eylüle kadar yasaklandı - 1. Resim

BENZİN İHRACATI 31 AĞUSTOS'A KADAR YASAKLANDI!

Açıklamada, önlem kapsamında, benzin ihracatının 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Temmuz'da, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenlerken, fiyatlar nedeniyle gerekli önlemlerin alınması talimatı vermişti.

Tedarik krizi alarmları çaldırdı! Rusya'da benzin ihracatı eylüle kadar yasaklandı - 2. Resim

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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