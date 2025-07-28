Hem benzinli hem dizel modellerin fiyatı geriledi!

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Egea üretimine başladıkları 2015 yılından bu yana, 9 yıldır üst üste aralıksız Türkiye’nin en fazla tercih edilen otomobili konumunda olduklarını hatırlatarak:

”Türkiye’de 680 bin adetin üzerinde Egea modelimiz satıldı. Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz. Egea modellerimize olan talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.