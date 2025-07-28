Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Hem benzinli hem dizel modellerin fiyatı geriledi!

Hem benzinli hem dizel modellerin fiyatı geriledi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hem benzinli hem dizel modellerin fiyatı geriledi!
Fiat Egea, Vergi Düzenlemesi, Otomobil Fiyatları, Yerli Üretim, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni vergi düzenlemesi yerli üretim Fiat Egea ailesinin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Egea üretimine başladıkları 2015 yılından bu yana, 9 yıldır üst üste aralıksız Türkiye’nin en fazla tercih edilen otomobili konumunda olduklarını hatırlatarak:

Hem benzinli hem dizel modellerin fiyatı geriledi! - 1. Resim

”Türkiye’de 680 bin adetin üzerinde Egea modelimiz satıldı. Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz. Egea modellerimize olan talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cardata CEO'su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çekerKiracı olmayız! Zengezur koridoru kardeşçe işleyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cardata CEO'su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çeker - T-OtomobilCardata CEO'su Yalçın: Sıfırda fiyat artışı talebi 2. ele çekerODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: Devletin vergi gelirinin azalmadığı daha rafine bir sistem öneriyoruz - T-OtomobilODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt: Devletin vergi gelirinin azalmadığı daha rafine bir sistem öneriyoruzSatış sonrası sektörü kırmızı alarm veriyor! Nakit akışı bozuldu, yatırım iştahı dibe vurdu - T-OtomobilSatış sonrası sektörü kırmızı alarm veriyor!Doblolu eniştenin sayısı artacak! ÖTV artışı ticarete yaradı - T-OtomobilDoblolu eniştenin sayısı artacak!ÖTV değişimi sonrası ilk kampanya FIAT’tan geldi - T-OtomobilÖTV değişimi sonrası ilk kampanya FIAT’tan geldiOpel en hızlı elektrikli modelini tanıttı: Yeni Mokka GSE - T-OtomobilOpel en hızlı elektrikli modelini tanıttı: Yeni Mokka GSE
Sonraki Haber Yükleniyor...