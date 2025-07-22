Fiat ticari modellerinde sıfır faizli kampanya fırsatı

Türkiye’nin en çok tercih edilen ticari araç üreticilerinden Fiat, Scudo Van, Ulysse, Ducato Van ve Doblo modellerinde nakit alımlarda özel indirimler, kredili alımlarda ise 500 bin TL’ye varan sıfır faiz avantajları sunuyor, işte detaylar:

Temmuz ayına özel fırsatlarını duyuran FIAT Professional, sıfır faizli kampanyalarıyla, yeni ticari araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modeli Scudo Van, 8+1 kişilik ve otomobil versiyonu Ulysse, yüksek performansı, teknolojisi ve yeni güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve Minibüs modellerinin 2025 model yılı versiyonları, 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Ducato Kamyonet modeli, tek kabin/çift kabin gibi gövde seçenekleri ve farklı kasa boyutlarıyla birlikte, 700 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile satın alınabiliyor.

FIAT DOBLO’YA 400 BİN TL KREDİ SIFIR FAİZ

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Doblo, temmuz ayı boyunca 400 bin TL’ye varan 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunulurken; Scudo Combi/Combimix modelleri ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

100 BİN TL’YE VARAN NAKİT İNDİRİM

Kredi yerine nakit alımı tercih eden müşteriler ise Doblo, Ulysse ve 2025 model yılı Scudo modellerinde 75 bin TL, Ducato modellerinde ise 100 bin TL nakit alım indiriminden yaralanabiliyor.

Bununla birlikte FIAT Professional modellerinde, temmuz sonuna dek takas indirimi kampanyası ve vergi levhası sahiplerine özel showroom indirimleri de sunuluyor.