Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Yedieminde bekleyen araçlar satışa çıkıyor! Bakanlıktan tebliğ çıktı

Yedieminde bekleyen araçlar satışa çıkıyor! Bakanlıktan tebliğ çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yedieminde bekleyen araçlar satışa çıkıyor! Bakanlıktan tebliğ çıktı
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yediemin otoparklarında yıllardır çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılması için yeni bir adım atıldı.

ALİ ÇELİK - 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve 6 ay içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satış süreci hızlandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, araç sahiplerine Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bildirim yapılacak. Bu sürede alınmayan araçlar, il çevre müdürlükleri ya da ilçe millî emlak müdürlükleri aracılığıyla satışa çıkarılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor  - T-OtomobilMotosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Dengeler değişiyor Toyota ve Renault’dan aynı anda atak! C-SUV sınıfında hibrit rekabeti artıyor  - T-OtomobilToyota ve Renault’dan aynı anda atak! C-SUV sınıfında hibrit rekabeti artıyor Castrol Türkiye’den önemli adım! Atık yağlar ekonomiye kazandırılacak - T-OtomobilCastrol Türkiye’den önemli adım! Atık yağlar ekonomiye kazandırılacakFiat Grande Panda “Red Dot Tasarım Ödülü” kazandı - T-OtomobilFiat Grande Panda “Red Dot Tasarım Ödülü” kazandıEn iyi karavan aracı olabilir: Stellantis Pro One’dan elektrikli Cargo Box!  - T-OtomobilEn iyi karavan aracı olabilir: Stellantis Pro One’dan elektrikli Cargo Box! Robotaksi savaşı kızışıyor! Uber’den Tesla’ya büyük çalım - T-OtomobilRobotaksi savaşı kızışıyor! Uber’den Tesla’ya büyük çalım
Sonraki Haber Yükleniyor...