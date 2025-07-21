Yedieminde bekleyen araçlar satışa çıkıyor! Bakanlıktan tebliğ çıktı

Yediemin otoparklarında yıllardır çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılması için yeni bir adım atıldı.

ALİ ÇELİK - 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve 6 ay içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satış süreci hızlandırıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, araç sahiplerine Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bildirim yapılacak. Bu sürede alınmayan araçlar, il çevre müdürlükleri ya da ilçe millî emlak müdürlükleri aracılığıyla satışa çıkarılacak.