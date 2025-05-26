Sürücülere 8,5 milyon TL'lik rekor ceza! 210 araç trafikten men edildi

Bolu'da 19-25 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirilen trafk denetimlerinde; hız ihlali, emniyet kemeri takılmadığı, zorunlu mali sigortası olmadığı, sürücü belgesi olmadan araç kullanıldığı gerekçesiyle 3 bin 119 araç ve sürücüye 8 milyon 533 bin 34 TL idari para cezası uygulandı, 210 araç trafikten men edildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 486 uygulama noktasında toplam 37 bin 406 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 321 araç ve sürücüye ceza kesildi. 195 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 395 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 72 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 32 araç da tespit edildi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 3 bin 119 araç ve sürücüye 8 milyon 533 bin 034 TL tutarında idari para cezası uygulandı. 210 araç ise trafikten men edildi.