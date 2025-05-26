Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu

Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde yüksek hızla seyreden otomobilin sürücüsü, yağışlı havada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

4 kişinin yaralandığı korkunç kaza dün Beylikdüzü’nde meydana geldi. Görüntülerde kontrolden çıkarak karşı şeride adeta uçan otomobil, takla atarak 2 araca çarpıyor.

Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu - 1. Resim

TAKLA ATARAK İKİ ARACA ÇARPTI

İddiaya göre yüksek hızla seyreden otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmiş, takla atarak iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya’da Tesla isyanı: “Elon Musk’ın Tapınağına izin vermeyeceğiz"Kârı değil fedakârlığı seçtiler! MG7'yi Türkiye'ye getiren Doğan Trend CEO’su: Satılabilir fiyatlara ulaşmak için...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - 3. SayfaOtobanda facia! 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı - 3. Sayfa124 yıl hapis cezası almıştı! Gizlendiği evde yakalandıAlkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 3. SayfaPolisin bir sözüyle hemen geri döndüAdana'da akılalmaz olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı - 3. SayfaArkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Konya'da yakalandı - 3. SayfaInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Konya'da yakalandıEski polis Mossad ajanı çıktı! Zindaşti davasında adı geçiyordu... MİT film gibi olayı ortaya çıkardı - 3. SayfaEski polis yeni Mossad ajanı! 4 bin 200 lira için...
Sonraki Haber Yükleniyor...