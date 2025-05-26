Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Beylikdüzü'nde yüksek hızla seyreden otomobilin sürücüsü, yağışlı havada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
4 kişinin yaralandığı korkunç kaza dün Beylikdüzü’nde meydana geldi. Görüntülerde kontrolden çıkarak karşı şeride adeta uçan otomobil, takla atarak 2 araca çarpıyor.
TAKLA ATARAK İKİ ARACA ÇARPTI
İddiaya göre yüksek hızla seyreden otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmiş, takla atarak iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.
Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı