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Çorum’da satırlı komşu kavgası! Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum’da satırlı komşu kavgası! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da komşular arasında çıkan kavgada bıçak ve satırlar havada uçuşurken korkunç olayda 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dehşete düşüren olay Çorum’da yaşandı.Akkent Mahallesi Akken 4. Cadde'de Hayrettin B. (55) ile komşusu Hamdi O. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SATIR VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan Hayrettin B, Hamdi O. ve Can Y. (13) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile çöp konteynerine atılmış satır ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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