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Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de 35 yaşındaki adam, alkol aldığı iş yerinde unutulup kilitlendi. Çareyi iş yerinin camından atlamaktan bulan adam ağır yaralandı.

Olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi.

Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor - 2. Resim

Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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