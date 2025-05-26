Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor

Kocaeli'de 35 yaşındaki adam, alkol aldığı iş yerinde unutulup kilitlendi. Çareyi iş yerinin camından atlamaktan bulan adam ağır yaralandı.

Olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi.

Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.